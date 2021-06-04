Ко дню рождения талантливой Анджелины Джоли редакция Кино 24 подобрала для вас лучшие ленты, которые стали и самыми прибыльными в карьере именинницы.

К теме Анджелине Джоли – 46: топ-10 знаковых бьюти-образов звезды, которые всегда в моде

5 самых прибыльных фильмов в карьере Анджелины Джоли

"Турист"

Фильм собрал 278 миллионов долларов

Год выхода: 2010

Страна: США, Франция, Италия, Великобритания

Рейтинг IMDb: 6

Оригинальное название: The Tourist

Турист из Америки приезжает в Италию с целью залечить душевную рану. Там он знакомится с женщиной Элизой и, похоже, может в нее влюбиться. Однако все идет наперекосяк. На их пути – много интриг и опасностей.

"Турист" 2010: смотрите трейлер

"Солт"

Фильм собрал 293 миллиона долларов

Год выхода: 2010

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6,4

​Оригинальное название: Salt

Перед тем, как Эвелин Солт (Анджелина Джоли) стала агентом ЦРУ, она поклялась служить верой и правдой США. И, когда ее перебежчик обвинит, что она – русская шпионка, – Солт убегает, меняет внешность и отправляется в Нью-Йорк. Что происходит дальше – смотрите в фильме.

"Солт" 2010: смотрите трейлер

"Особо опасен" Фильм собрал 342 миллиона долларов

Год выхода: 2008

Страна: США, Германия

Рейтинг IMDb: 6,7

Оригинальное название: Wanted

25-летний Уэс когда-то был самым недовольным жизнью. В его будущее не верил никто. Однако, однажды Уэс вступает в общество, цель которого – поддержание стабильности в жизни. Но теперь ему надо сделать выбор – жить привычной для него жизнью или стать одним из членов Братства.

Что касается Джоли, то здесь она воплотила именно тот образ, за который все ее так любят: брутально-сексуальная, опасная и хладнокровная.

"Особо опасен" 2008: смотрите трейлер

​"Мистер и миссис Смит"

Фильм собрал 487 миллион долларов

Год выхода: 2005

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6,5

Оригинальное название: Mr & Mrs. Smith

В фильме "Мистер и миссис Смит" Анджелина Джоли и Брэд Питт играют супругов, которые, казалось бы, ведут обычную тихую жизнь в пригороде. Их чувства уже понемногу угасают. Однако в один момент оказывается, что на самом деле Джон и Джейн – одни из лучших наемных убийц, которые работают на компании-конкуренты. Узнали они об этом, когда получили заказ убить свою вторую половинку. Поэтому теперь у них остается единственный выход: чтобы выжить, супруги объединяются в команду и противостоят лучшим киллерам Америки.

​"Мистер и миссис Смит" 2005: смотрите трейлер

"Малефисента" Фильм собрал 758 миллионов долларов

Год выхода: 2014

Страна: США, Великобритания

Рейтинг IMDb: 7

Оригинальное название: Maleficent

Злая колдунья, зачарованная ею принцесса, старая-добрая сказка. Что же кроется за этой давно известной историей? Юная волшебница Малефисента жила своей уединенной жизнью, в своем волшебном лесу с его странными существами. Пока ее сказочную гармонию не нарушили чужаки-люди – незваные гости принесли с собой хаос и разруху. Малефисенте пришлось встать на защиту своего мира, призвав на помощь могучие темные силы.

"Малефисента" 2014: смотрите трейлер