До Дня народження талановитої Анджеліни Джолі редакція Кіно 24 підібрала для вас найкращі стрічки, які стали й найбільш прибутковими в кар’єрі іменинниці.

До теми Анджеліні Джолі – 46: топ-10 знакових б'юті-образів зірки, які завжди в моді

5 найбільш прибуткових фільмів в кар’єрі Анджеліни Джолі

"Турист"

Фільм зібрав 278 мільйонів доларів

Рік виходу: 2010

Країна: США, Франція, Італія, Велика Британія

Рейтинг IMDb: 6

Оригінальна назва: The Tourist

Турист з Америки приїжджає до Італії з метою залікувати душевну рану. Там він знайомиться з жінкою Елізою і, схоже, може в неї закохатися. Проте все йде шкереберть. На їхньому шляху – багато інтриг та небезпек.

"Турист" 2010: дивіться трейлер

"Солт"

Фільм зібрав 293 мільйони доларів

Рік виходу: 2010

Країна: США

Рейтинг IMDb: 6,4

​Оригінальна назва: Salt

Перед тим, як Евелін Солт (Анджеліні Джолі) стала агентом ЦРУ, вона поклялася служити вірою і правдою США. І, коли її перебіжчик звинуватить, що вона – російська шпигунка, – Солт тікає, змінює зовнішність та відправляється в Нью-Йорк. Що відбувається далі – дивіться у фільмі.

"Солт" 2010: дивіть трейлер

"Особливо небезпечний" Фільм зібрав 342 мільйони доларів

Рік виходу: 2008

Країна: США, Німеччина

Рейтинг IMDb: 6,7

Оригінальна назва: Wanted

25-річний Уес колись був найбільш незадоволеним життям. В його майбутнє не вірив ніхто. Однак, одного дня Уес вступає у товариство, мета якого – підтримка стабільності у житті. Але тепер йому треба зробити вибір – жити далі звичним для нього життям, чи стати одним із членів Братства.

Читайте також "Шалено розчарована": як Анджеліна Джолі відреагувала на спільну опіку дітей з Бредом Піттом

Що стосується Джолі, то тут вона втілила саме той образ, за ​​який всі її так люблять: брутально-сексуальна, небезпечна і холоднокровна.

"Особливо небезпечний" 2008: дивіться трейлер

​"Містер і місіс Сміт"

Фільм зібрав 487 мільйон доларів

Рік виходу: 2005

Країна: США

Рейтинг IMDb: 6,5

Оригінальна назва: Mr. & Mrs. Smith

У фільмі "Містер і місіс Сміт" Анджеліна Джолі і Бред Пітт грають подружжя, яке, здавалось би, веде звичайне тихе життя у передмісті. Їхні почуття вже поволі згасають. Однак в один момент виявляється, що насправді Джон і Джейн – одні з найкращих найманих вбивць, які працюють на компанії-конкуренти. Довідались вони про це, коли отримали замовлення вбити свою другу половинку. Тому тепер в них залишається єдиний вихід: щоб вижити, подружжя об'єднується в команду та протистоїть найкращим кілерам Америки.

​"Містер і місіс Сміт" 2005: дивіться трейлер

"Чаклунка" Фільм зібрав 758 мільйонів доларів

Рік виходу: 2014

Країна: США, Велика Британія

Рейтинг IMDb: 7

Оригінальна назва: Maleficent

Зла чаклунка, зачарована нею принцеса, стара-добра казка. Що ж криється за цією давно відомою історією? Юна чарівниця Малефісента жила своїм відокремленим життям, у своєму чарівному лісі з його дивними істотами. Поки її казкову гармонію не порушили чужинці-люди – непрохані гості принесли з собою хаос і розруху. Малефісенті довелося стати на захист свого світу, покликавши на допомогу могутні темні сили.

"Чаклунка" 2014: дивіться трейлер