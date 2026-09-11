Как сообщает instyle, о своих планах 51-летняя Джоли рассказала в новом интервью L'Officiel. По ее словам, она хочет больше времени проводить за пределами США, развивать собственный бренд Atelier Jolie, заниматься гуманитарной деятельностью и не спешить с выбором одной конкретной страны для постоянного проживания.



Анджелина Джоли / Фото Getty Images



Ранее актриса рассказывала, что из-за договоренностей об опеке над детьми была вынуждена оставаться в Лос-Анджелесе, пока все они не достигнут совершеннолетия.

Теперь ситуация изменилась: младшим близнецам Джоли и Бреда Питта, Ноксу и Вивьен, исполнилось 18 лет.

Куда переезжает Анджелина Джоли

Одним из наиболее конкретных вариантов Джоли назвала Бразилию. Актриса хочет развивать Atelier Jolie как международный проект и планирует открывать представительства бренда в разных странах.

По словам Джоли, именно Бразилия может стать первой страной за пределами США, где появится такой магазин. Идея Atelier Jolie заключается не просто в том, чтобы продавать одежду или аксессуары. Джоли хочет сотрудничать с местными художниками, дизайнерами и мастерами, знакомиться с их творчеством и создавать международную сеть творческих пространств.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Камбоджа – особое место для Джоли

Еще одна страна, которая уже давно занимает особое место в жизни актрисы, – Камбоджа. Именно здесь Джоли планирует проводить несколько месяцев в году. Она называет свой дом в Камбодже резиденцией, связанной с кхмерской культурой.

С Камбоджей актрису связывает не только гуманитарная деятельность. Она много лет работает в стране через свою благотворительную организацию, а ее сын Меддокс родился именно в Камбодже.

А где Джоли будет жить постоянно

Джоли призналась, что не планирует сразу создавать себе новую постоянную базу. Она хочет оставить для семьи дом, где можно будет собираться вместе, хранить семейные фотографии и заниматься той самой "маминской" частью жизни. А сама планирует некоторое время пожить более кочевой жизнью.

"Я хотела бы немного побыть кочевницей", – примерно такова ее концепция нового этапа.

Недавно Анджелина Джоли в очередной раз побывала в Украине – какие места посетила звезда и что там делала.