Як повідомляє instyle, про свої плани 51-річна Джолі розповіла в новому інтерв'ю L'Officiel. За її словами, вона хоче більше часу проводити за межами США, розвивати власний бренд Atelier Jolie, займатися гуманітарною діяльністю та не поспішати обирати одну конкретну країну для постійного життя.



Анджеліна Джолі / Фото Getty images



Раніше акторка розповідала, що через домовленості щодо опіки над дітьми була змушена залишатися в Лос-Анджелесі, поки всі вони не досягнуть повноліття.

Тепер ситуація змінилася: молодшим близнюкам Джолі та Бреда Пітта, Ноксу і Вів'єн, виповнилося 18 років.

Куди переїжджає Анджеліна Джолі

Одним із найбільш конкретних варіантів Джолі назвала Бразилію. Акторка хоче розвивати Atelier Jolie як міжнародний проєкт і планує відкривати простори бренду в різних країнах.

За словами Джолі, саме Бразилія може стати першою країною за межами США, де з'явиться такий простір. Ідея Atelier Jolie полягає не просто в тому, щоб продавати одяг чи аксесуари. Джолі хоче співпрацювати з місцевими художниками, дизайнерами та майстрами, знайомитися з їхньою роботою і створювати міжнародну мережу творчих просторів.

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Камбоджа — особливе місце для Джолі

Ще одна країна, яка вже давно займає особливе місце в житті акторки, – Камбоджа. Саме тут Джолі планує проводити кілька місяців на рік. Вона називає свій будинок у Камбоджі резиденцією, пов'язаною з кхмерською культурою.

З Камбоджею акторку пов'язує не лише гуманітарна діяльність. Вона багато років працює в країні через свою благодійну організацію, а її син Меддокс народився саме в Камбоджі.

А де Джолі житиме постійно

Джолі зізналася, що не планує одразу створювати собі нову постійну базу. Вона хоче залишити для родини будинок, де можна буде збиратися разом, зберігати сімейні фотографії та займатися тією самою «мамською» частиною життя. А сама планує деякий час пожити більш кочовим життям.

"Я хотіла б трохи побути кочівницею", – приблизно така її концепція нового етапу.

Нещодавно, вкотре, Анджеліна Джолі побувала в Україні - які місця відвідала зірка та що там робила.