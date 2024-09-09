Джоли даже приезжала в Украину после февраля 2022 года. При этом она пообщалась с актером, который известен своими ролями в противоречивых пропагандистских фильмах.

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Анджелина Джоли встретилась с российским актером Юрием Борисовым: подробности

Анджелина Джоли прилетела в Торонто для представления своего нового фильма "Мария", который она ранее демонстрировала на Венецианском кинофестивале. Фильм рассказывает о жизни знаменитой оперной певицы Марии Каллас, исследуя ее личную и профессиональную жизнь.

На этом мероприятии голливудская актриса встретилась и охотно пообщалась с российским актером. Этот факт очень удивил многих людей в соцсетях.

Юрий Борисов – российский актер, который в своей карьере не чурался браться за роли в противоречивых пропагандистских фильмах. Его участие в проектах, продвигающих политические нарративы и часто имеют целью поддержку российской государственной идеологии, создала определенный имидж, который контрастирует с международной культурной политикой.

Анджелина Джоли известна своей активной поддержкой Украины в войне с Россией. Поэтому встреча Джоли с Борисовым и их приветливое общение на кинофестивале в Торонто вызвала большое удивление среди ее сторонников в сети.