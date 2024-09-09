Джолі навіть приїжджала в Україну після лютого 2022 року. При цьому вона поспілкувалась з актором, який відомий своїми ролями у суперечливих пропагандистських фільмах.

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Анджеліна Джолі зустрілася з російським актором Юрієм Борисовим: подробиці

Анджеліна Джолі прилетіла в Торонто для представлення свого нового фільму "Марія", який вона раніше демонструвала на Венеціанському кінофестивалі. Фільм розповідає про життя знаменитої оперної співачки Марії Каллас, досліджуючи її особисте та професійне життя.

На цьому заході голлівудська акторка зустрілась і залюбки поспілкувалась із російським актором. Цей факт дуже здивував багатьох людей у соцмережах.

Юрій Борисов – російський актор, який у своїй кар'єрі не цурався братися за ролі в суперечливих пропагандистських фільмах. Його участь у проєктах, що просувають політичні наративи та часто мають на меті підтримку російської державної ідеології, створила певний імідж, який контрастує з міжнародною культурною політикою.

Анджеліна Джолі відома своєю активною підтримкою України у війні з Росією. Тому зустріч Джолі з Борисовим та їхнє привітне спілкування на кінофестивалі у Торонто викликала велике здивування серед її прихильників у мережі.