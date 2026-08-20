Как сообщает justjared, в центре сюжета – Нина, героиня Сальмы Хайек, которая после жестокого убийства своей семьи годами вынашивает план мести. Ее история разворачивается после неопределенного военного конфликта, а главными темами становятся травма, память, месть и попытка, в конце концов, научиться жить дальше.

"Без крови": смотреть трейлер

Звучит непросто. И именно поэтому Гайек сначала вообще не хотела играть Нину. Актриса призналась, что не хотела снова погружаться в столь тяжелое эмоциональное состояние и неделями переживать чужую боль на съемочной площадке. По ее словам, в этой роли фактически некуда спрятаться – персонажа нужно проживать постоянно, буквально каждый час.

Анджелина Джоли, однако, не сдалась. После многочисленных долгих разговоров ей все-таки удалось убедить подругу согласиться.

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"Без крови" стал шестым режиссерским фильмом Джоли и ее первой режиссерской работой после "Сначала они убили моего отца" 2017 года. Сценарий она также написала сама, адаптировав роман Алессандро Барикко.

В фильме вместе с Хайек снялся Демиан Бичир, который играет Тито – мужчину, с которым Нина годами связана непростыми отношениями и историей мести.

"Без крови" выйдет в кинотеатрах 18 сентября 2026 года.

А тем временем вышел трейлер нового сериала с Флоренс Пью – "К востоку от Эдема". Netflix экранизировал классику Джона Стейнбека, а сама Пью сыграла одну из главных ролей.