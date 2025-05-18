Анджелина Джоли на фестивале в Каннах вспомнила Викторию Амелину, которую убила Россия

Обладательница Оскара Анджелина Джоли появилась на Каннском кинофестивале. Она вручала награды "Открытие года" (Trophée Chopard) и выступила с важной речью, в которой вспомнила об убитых художниках.

Анджелина Джоли высказалась о силе кино и его возможности влиять на мир во время глобальной нестабильности. Об этом пишет Кино 24 со ссылкой на Variety.

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Во время речи актриса вспомнила о художниках, которые погибли в разных странах. Среди них она назвала украинскую писательницу Викторию Амелину, которая погибла из-за российского удара по Краматорску.

Никто из нас не наивный. Мы знаем, что многие художники в мире лишены свободы и безопасности, чтобы рассказывать свои истории, и многие погибли – как Фатима Хассуна, убита в Газе, Шаден Гардууд, погибшая в Судане, Виктория Амелина, убита в Украине, и многие другие выдающиеся художники, которые должны были бы быть с нами сейчас,

– подчеркнула Джоли.

Актриса добавила, что перед этими художниками мир остается в долгу. Ведь благодаря им человечество может понимать, что происходит в мире на самом деле.

"Мы должны всем, кто рискует жизнью, делясь своими историями и опытом, большую благодарность, потому что они помогают нам учиться и развиваться", – сказала Анджелина Джоли.

Заметим, Анджелина Джоли не впервые поддерживает Украину. В апреле 2022 года она приехала во Львов. Правда, актриса также встречалась с Юрием Борисовым, путинистом, который имел номинацию на Оскар.

Гибель Виктории Амелиной

Виктория Амелина – украинская писательница. Свою первую книгу она выдала в 2014 году – роман вошел в десятку лучших прозаических изданий по версии премии "ЛитАкцент года". Впоследствии Амелина основала Нью-Йоркский литературный фестиваль, который проходил в поселке Нью-Йорк Донецкой области.

С начала полномасштабного вторжения Виктория Амелина документировала военные преступления. 27 июня 2023 года она находилась в Краматорске, куда приехала с делегацией колумбийских журналистов и писателей. В тот же день российская армия нанесла по городу ракетные удары.

Обстрел повредил заведение питания, жилые дома, автомобили и другие гражданские сооружения. Погибло 13 человек, среди которых 4 ребенка. Виктория Амелина получила тяжелые ранения. 1 июля писательница умерла в больнице в Днепре.