Анджеліна Джолі висловилась про силу кіно і його можливість впливати на світ у час глобальної нестабільності. Про це пише Кіно 24 з посиланням на Variety.

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Під час промови акторка згадала про митців, які загинули в різних країнах. Серед них вона назвала українську письменницю Вікторію Амеліну, яка загинула через російський удар по Краматорську.

Ніхто з нас не наївний. Ми знаємо, що багато митців у світі позбавлені свободи й безпеки, щоб розповідати свої історії, і багато хто загинув – як Фатіма Хассуна, вбита в Газі, Шаден Гардууд, загибла в Судані, Вікторія Амеліна, вбита в Україні, та багато інших видатних митців, які мали б бути з нами зараз,

– підкреслила Джолі.

Акторка додала, що перед цими митцями світ залишається у боргу. Адже завдяки їм людство може розуміти, що відбувається у світі насправді.

"Ми винні всім, хто ризикує життям, ділячись своїми історіями й досвідом, велику вдячність, бо вони допомагають нам вчитися і розвиватися", – сказала Анджеліна Джолі.

Зауважимо, Анджеліна Джолі не вперше підтримує Україну. У квітні 2022 року вона приїхала до Львова. Щоправда, акторка також зустрічалась з Юрієм Борисовим, путіністом, який мав номінацію на Оскар.

Загибель Вікторії Амеліної

Вікторія Амеліна – українська письменниця. Свою першу книжку вона видала у 2014 році – роман увійшов до десятки найкращих прозових видань за версією премії "ЛітАкцент року". Згодом Амеліна заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, який проходив у селищі Нью-Йорк Донецької області.

Від початку повномасштабного вторгнення Вікторія Амеліна документувала воєнні злочини. 27 червня 2023 року вона перебувала у Краматорську, куди приїхала з делегацією колумбійських журналістів та письменників. У той самий день російська армія завдала по місту ракетні удари.

Обстріл пошкодив заклад харчування, житлові будинки, автомобілі та інші цивільні споруди. Загинуло 13 людей, серед яких 4 дитини. Вікторія Амеліна зазнала тяжких поранень. 1 липня письменниця померла у лікарні в Дніпрі.