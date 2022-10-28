"Оренбург на связи": Анне Кошмал предложили выступить на конкурсе в России

Украинская актриса Анна Кошмал, которая стала популярной благодаря роли Жени в "Сватах", получила приглашение от россиян выступить на конкурсе в Оренбурге. Как это отреагировала украинская звезда – читайте ниже.

Ранее Анне Кошмал предлагали приобщить к съемкам в России 8 сезона "Сватов". Но звезду больше не интересует сотрудничество с россиянами.

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Анне Кошмал предложили выступить на конкурсе

На этот раз она даже удивилась, что получила еще одно предложение, ведь Россия продолжает развязывать самую кровавую и страшную войну 21-го века и, по словам Анне, "готова всех убить, и своих, и не своих, ради безумных амбиций, прикрытых откровенной ложью".

Что же предложили Кошмал?

В течение своего инстаграм-канала актриса поделилась сундуком с сообщением из России.

Здравствуйте, Оренбург на связи. У нас здесь конкурс "Студенческая осень" и мы хотели взять на конкурс песню "Мой маленький оркестр", которую ты пела в сериале. И было бы здорово, если бы ты могла выступить на нашем конкурсе по доброте душевной. Может, вдруг будешь в Оренбурге с 7 по 10 ноября примерно,

– говорилось в сообщении с предложением.

Аня с удивлением ответила довольно лаконично: "Они что там, в какой-то параллельной Вселенной живут?".



Кошмал предложили выступить в России / Скриншот сообщения

Ранее Кошмал говорила о том, что сейчас не думает о своей карьере: "Для меня это сейчас не имеет никакого значения. Меня не интересуют никакие кастинги, пробы и зарубежные проекты. Но я бы охотно играла где угодно в Украине благотворительные спектакли, если бы имела такую возможность. Я хочу оставаться здесь и переживать эту войну со своей страной. Я чувствую себя здесь нужной, полезной и дома".

Напомним, недавно в интервью Алине Доротюк звезда призналась, что в 2014 году не была политически сознательной и никогда не углублялась в темы политики, к тому же не обращала внимания на позиции других актеров из "Сватов" и их отношение к Украине. После 24 февраля 2022 года восприятие Кошмал резко изменилось.

В свои 19 лет звезда продолжала сниматься в "Сватах" с Федором Добронравовым, поддержавшим аннексию Крыма. Однако она дополнила, что тогда не представляла масштабов этой проблемы и не было понимания, почему это опасно. Особенно в то время, когда в Украине на государственном уровне было нормально показывать сериалы, совместного производства с Россией.

После 24 февраля Кошмал разорвала отношения со всеми путинистами из "Сватов", но дополнила, что не несет ответственности за их поступки сейчас.