Как известно, 8 сезон скандальных "Сватов" снимут в России. Конечно, украинские актеры отказались участвовать. Одной из них стала Анна Кошмал, которая пообещала больше никогда не сниматься вместе с российскими актерами и ни в одном российском проекте.

К теме Актер "Сватов" Добронравов публично поддержал Россию: он посетил оккупантов в больнице

Анна Кошмал – украинская актриса, которая стала популярной благодаря 5 и 6 сезонам "Сватов". За роль Евгении она была номинирована на телевизионную премию "Телетриумф" в категории "Актриса телевизионного фильма/сериала (исполнительница женской роли)". На 7 сезоне, снятом в 2021 году, звезда закончила сотрудничество с российскими актерами.

Что известно о скандальном сериале "Сваты"

"Сваты" – русскоязычный сериал, который знают почти все украинцы. В центре сюжета – семья Будьков из села и семья городских интеллигентов Ковалевых, которых объединяет внучка Женя.

В нем сыграли как украинские, так и русские актеры. А из-за позиции главного героя одиозного Федора Добронравова в 2017 году его запретили показывать по телевидению. Однако в январе 2019 "1+1" подал в суд и выиграл дело – сериал "Сваты" разрешили транслировать. А Добронравову разрешили въезд в Украину.

В июле 2021 появилась информация, что сериал "Сваты" снова покажут в Украине на русском языке. Однако такое решение вызвало скандал в сети и возмутило многих.

Впоследствии сериал перевели на украинский язык и на телевидение показали первые серии "Сватов 7" на украинском. Зрители оставили десятки возмутительных реакций. Ни один из комментаторов не оценил переход сериала на украинский язык.

Недавно сообщили о том, что 8 сезон "Сватов" будут снимать в России, к счастью, без украинских актеров. Полномасштабное вторжение россиян повлияло на то, чтобы мы, украинцы, знали, учили и популяризировали украинское, а не снимались во вражеских фильмах и сериалах, к тому же, наряду с российскими "коллегами".

Напомним, один из российских актеров "Сватов" Федор Добронравов поддержал не только оккупацию Крыма в 2014 году, но сейчас Россию, которая цинично пришла на наши земли и уничтожает украинцев в 2022 году.