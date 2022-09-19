В интервью Алине Доротюк звезда призналась, что в 2014 году не была политически сознательной и никогда не углублялась в темы политики, к тому же не обращала внимания на позиции других актеров из "Сватов" и их отношение к Украине. После 24 февраля 2022 года восприятие Кошмал резко изменилось.

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Анна Кошмал рассказала о съемках в "Сватах" после 2014 года

В свои 19 лет звезда продолжала сниматься в "Сватах" с Федором Добронравовым, поддержавшим аннексию Крыма. Однако она дополнила, что тогда не представляла масштабов этой проблемы и не было понимания, почему это опасно. Особенно в то время, когда в Украине на государственном уровне было нормально показывать сериалы, совместного производства с россией.

Однако, когда Кошмал узнала, что Федор поддерживает аннексию Крыма, она отказывалась в это верить: "Откровенно говоря, я даже не смотрела то видео, где он это сказал. Я думала, если я это посмотрю, это разобьет мое сердце".

После 24 февраля Кошмал разорвала отношения со всеми путинистами из "Сватов", но дополнила, что не несет ответственности за их поступки сейчас.

Я не могу быть ответственной за их поступки... Каждый поступает по совести. Им с этим жить, а не мне. Мне с ними говорить больше не о чем,

– сказала она.

Актриса продолжила: "Для меня "Сваты" – это не Добронравов, не Кравченко, не Добрынин или Артемьева. Для меня "Сваты" – это Андрей Яковлев (режиссер, – 24 канал). Это человек, которого я безгранично уважаю и работать с которым – огромное удовольствие. Все знают, что это едва ли не единственная площадка качественного крутого кино, о которой мечтает каждый актер под его руководством. Он для меня как отец. Я ему очень доверяю, я шла за ним".

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Сериал "Сваты": какая ситуация

Напомним, последний сезон "Сватов" вышел зимой перед полномасштабным вторжением. Кошмал рассказала, что на съемочной площадке никогда не обсуждали политические темы, а сама атмосфера была рабочей и теплой.

Отметим, два года, с 2017 по 2019 годы сериал "Сваты" был запрещен в Украине из-за российских актеров, сделавших публичные антиукраинские заявления.

Седьмой сезон вышел в декабре 2021 года. Его съемки продолжались с 2013 года. Часть сериала сняли в Беларуси, несколько серий – в Грузии.

В июле 2021 года, после того как закон о языке 16 июля вступил в силу, телеканал "1+1" показал русскоязычные "Сваты", но с украинской озвучкой. Впоследствии они отказались от украинского дубляжа и дальше транслировали по-русски. Это вызвало волну негодования в сети.

Восьмой должны снимать в России, но без Федора Добронравова и украинских звезд.