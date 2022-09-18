Об этом рассказал Сергей Стерненко в своем телеграм-канале. Пользователи в сети смеются, что холодильник с интересным магнитиком российские оккупанты украли в Украине.

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Путина послали на х*й в российском сериале – "пасхалка"

Стерненко показал два скриншота, на которых четко можно рассмотреть все известные надписи: "ПТН ПНХ".

На россии великая измена. Телеканал ТНТ показал сериал "Универ. 10 лет спустя", а там в одной из серий путина шлют в известном направлении,

– написал он.

Магнитик с надписью "ПТН ПНХ" в "Универе. 10 лет спустя" / Фото с телеграмму Стерненко

Реакция сети

Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой "пасхалки". Они шутили о том, что якобы этот холодильник из сериала оккупанты привезли из Украины. Однако, как известно, премьера нового сезона прошла в декабре 2021 года. Другие заявляют, что "это вероятная манипуляция, чтобы мы решили, что в россии тоже живут люди, не ведитесь".

Реакция сети на "пасхалку" в "Универе" / Скриншоты комментариев