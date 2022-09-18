Про це розповів Сергій Стерненко у своєму телеграм-каналі. Користувачі в мережі сміються, що холодильник з цікавим магнітиком російські окупанти вкрали в Україні.

І ще Зірка "Кварталу 95" потролив путіна, який застряг на оглядовому колесі

Путіна послали на х*й в російському серіалі – "пасхалка"

Стерненко показав два скриншоти, на яких чітко можна розгледіти усім відомі надписи: "ПТН ПНХ".

На росії велика зрада. Телеканал ТНТ показав серіал "Унівєр. 10 лєт спустя", а там в одній із серій путіна шлють у відомому напрямку,

— написав він.

Магнітик з написом "ПТН ПНХ" в "Універі. 10 років по тому" / Фото з телеграму Стерненка

Реакція мережі

Користувачі соцмереж не змогли пройти повз цієї "пасхалки". Вони жартували про те, що начебто цей холодильник зі серіалу окупанти привезли з України. Проте, як відомо, прем’єра нового сезону відбулася у грудні 2021 року. Інші заявляють, що "це ймовірна маніпуляція, щоб ми вирішили, що на росії теж живуть люди, не ведіться".

Реакція мережі на "пасхалку" в "Універі" / Скриншоти коментарів