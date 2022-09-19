В інтерв’ю Аліні Доротюк зірка зізналася, що у 2014 році не була політично свідомою і ніколи не заглиблювалася у теми політики, до того ж не звертала увагу на позиції інших акторів зі "Сватів" та їхнє ставлення до України. Після 24 лютого 2022 року сприйняття Кошмал різко змінилося.

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Анна Кошмал розповіла про зйомки у "Сватах" після 2014 року

У свої 19 років зірка продовжувала зніматися у "Сватах" з Федором Добронравовим, який підтримав анексію Криму. Проте, вона доповнила, що тоді не уявляла масштабів цієї проблеми та не було розуміння, чому це небезпечно. Особливо в той час, коли в Україні на державному рівні було нормальним показувати серіали, спільного виробництва з росією.

Однак, коли Кошмал дізналася, що Федір підтримує анексію Криму, вона відмовлялася в це вірити: "Відверто кажучи, я навіть не дивилася те відео, де він це сказав. Я думала, якщо я це подивлюся, це розіб'є моє серце".

Після 24 лютого Кошмал розірвала стосунки з всіма путіністами зі "Сватів", але доповнила, що не несе відповідальності за їхні вчинки зараз.

Я не можу бути відповідальною за їхні вчинки... Кожен чинить по совісті. Їм з цим жити, а не мені. Мені з ними говорити більше нема про що,

– сказала вона.

Акторка продовжила: "Для мене "Свати" – це не Добронравов, не Кравченко, не Добринін чи Артем'єва. Для мене "Свати" – це Андрій Яковлєв (режисер, – 24 канал). Це людина, яку я безмежно поважаю і працювати з якою – це величезне задоволення. Усі знають, що це чи не єдиний майданчик якісного крутого кіно, про яке мріє кожен актор саме під його керівництвом. Він для мене як батько. Я йому дуже довіряю, я йшла за ним".

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Серіал "Свати": яка ситуація

Нагадаємо, останній сезон "Сватів" вийшов зимою перед повномасштабним вторгненням. Кошмал розповіла, що на знімальному майданчику ніколи не обговорювали політичних тем, а сама атмосфера була робочою та теплою.

Зазначимо, два роки, з 2017 по 2019 роки серіал "Свати" був заборонений в Україні через російських акторів, які зробили публічні антиукраїнські заяви.

Сьомий сезон вийшов у грудні 2021 року. Його зйомки тривали з 2013 року. Частину серіалу відзняли у Білорусі, кілька серій – у Грузії.

У липні 2021 року, після того, як закон про мову 16 липня набрав чинності, телеканал "1+1" показав російськомовні "Свати", але з українською озвучкою. Згодом вони відмовилися від українського дубляжу і далі транслювали російською. Це викликало хвилю обурення у мережі.

Восьмий мають знімати у Росії, але без Федора Добронравова та українських зірок.