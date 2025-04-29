Это исторический момент для украинского аниме-комьюнити и всех ценителей анимации. В материале Кино 24 узнаете все подробности премьеры.

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"НАРУТО" – стал доступным на платформе SWEET.TV

Это исторический момент для украинского аниме-комьюнити и всех ценителей анимации.

Прежде всего, "НАРУТО" – это выдающаяся сьонен-манга, создана японским художником Масаши Кишимото. Именно этот автор подарил миру историю, которую начали публиковать в еженедельнике "Shonen Jump" в 1999 году и завершили в 2014 году после 700 разделов. Впоследствии она покорила сердца зрителей в формате аниме.

Сразу после трансляции в Японии сериал "НАРУТО" был распространен по всему миру, что сделало его всемирно известным сериалом.



Аниме "НАРУТО" / Фото Пресс-служба

Дубляж "НАРУТО" является для SWEET.TV важным шагом в реализации стратегического направления компании. Ведь онлайн-кинотеатр расширяет линейку качественного украиноязычного контента для детей.

Мы стремились не просто перевести диалоги, но и передать всю глубину и динамику этого невероятного аниме. Поэтому к проекту привлечены актеры, которые знакомы с культурой аниме и уже имели подобный опыт,

– отметил Юрий Поворозник, генеральный продюсер SWEET.TV.

Над дубляжем работает собственная студия SWEET.TV – SweetSoundStudio. Ее руководитель, Александр Солодкий, рассказал об особенностях процесса работы над "НАРУТО". По его словам, сложность дубляжа заключается в большом объеме текста и эмоциональной насыщенности диалогов. К озвучиванию сейчас привлечено 13 талантливых актеров.

Главный персонаж – Наруто – будет говорить голосом Кирилла Татарченко, который дублировал Адама в сериале "Юношество" и Эда в мини-сериале "Холстон". Среди известных актеров дубляжа также – Андрей Алехин, чьим голосом говорит Олаф в мультфильме "Ледяное сердце".



Аниме "НАРУТО" озвучили на украинском / Фото Пресс-служба

Сериал рассказывает историю Наруто Удзумаки – юного ниндзя из Деревни Скрытых Листьев, в котором запечатано могущественного Девятихвостого Лиса. Изгнанный и одинокий в детстве, Наруто мечтает стать Хокаге – сильнейшим ниндзя своего поселка, чтобы получить уважение и признание.

На пути к мечте он проходит через жесткие тренировки, сложные миссии, потери и предательство. Это глубокая история о силе воли, дружбу, борьбу за мечту и внутреннюю трансформацию.

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