Об этом звезда рассказала на премьере сериала "Лаки" в интервью Variety.



Анна Тейлор-Джой / Фото Getty Images



По словам Тейлор-Джой, в детстве она была убеждена, что человек может быть фанатом либо "Гарри Поттера", либо "Властелина колец". И это правило она... придумала себе сама.

Я как раз собираюсь читать книги. В детстве я почему-то думала, что можно быть фанатом либо "Гарри Поттера", либо "Властелина колец". Никто мне этого не говорил – я сама так решила. А уже во время пандемии посмотрела все фильмы и поняла, что можно любить обе истории, – призналась актриса.

О новом фильме "Властелин колец: Охота на Голума"

Warner Bros. готовит возвращение культовой франшизы "Властелин колец" на большие экраны. Первым новым проектом станет лента "Властелина колец: охота на Голума", которая откроет серию будущих фильмов по мотивам произведений Джона Р. Р. Толкина.



В новом "Властелине колец" Аня Тейлор-Джой перевоплотится в эльфийку Серен – доверенную воительницу короля Трандуила. Сама актриса уже шутит, что титул "смертоносной эльфийки" ее вполне устраивает и даже можно эту надпись добавить к ее надгробию.

Фильм Энди Серкиса расскажет историю, разворачивающуюся между событиями "Хоббита" и "Братства Кольца". Зрители также снова увидят Иэна Маккеллена, Элайджу Вуда и Ли Пейса, а Джейми Дорнан примерит на себя образ Арагорна.

А еще узнайте, что из книг о Гарри Поттере не попало в фильм.