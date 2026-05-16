Где сейчас украинская актриса Анна Кузина, которая снималась в российском сериале "Универ"

Вы точно знаете эту украинскую актрису как звезду многих отечественных фильмов и сериалов. Анна Кузина сыграла роли в фильмах "Ну мам" и "Поезд к Рождеству".

До полномасштабной войны ее можно было увидеть в российском сериале "Универ". В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас Анна Кузина, чем она занимается, какова ее гражданская позиция и увидим ли ее в украинских проектах в ближайшее время.

Советуем Невероятно хороший фильм на Netflix, который стоит смотреть всей семьей

Где сейчас и как живет Анна Кузина?

Сегодня актриса продолжает активно работать над развитием украинского кинематографа. Ее можно увидеть в новых украинских проектах, в частности в фильмах "Поезд к Рождеству" и "Ну мам". Кроме того, уже в августе 2026 года Анна Кузина появится в романтической комедии "Червона рута".

На странице актрисы в инстаграме часто можно увидеть сборы для военных, ее гражданскую позицию и поддержку Украины. Анна Кузина общается на украинском языке, поддерживает военных и регулярно призывает мир не забывать о войне в Украине.

Какова гражданская позиция Анны Кузиной?

Хотя до большого вторжения актриса снималась в сериале "Универ", после начала полномасштабной войны Анна Кузина заняла четкую проукраинскую позицию. Ее муж, который ранее был участником АТО, присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.

Сама же актриса в начале войны выехала за границу вместе с ребенком, однако сразу начала активно организовывать сборы, инициировать помощь и постоянно напоминать миру о преступлениях, которые Россия совершает на территории Украины.

О своей благотворительной деятельности Анна Кузина рассказывала в интервью украинской журналистке Алине Доротюк.