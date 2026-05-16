До повномасштабної війни її можна було побачити в російському серіалі "Універ". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз Ганна Кузіна, чим вона займається, якою є її громадянська позиція та чи побачимо її в українських проєктах найближчим часом.

Де зараз і як живе Ганна Кузіна?

Сьогодні акторка продовжує активно працювати над розвитком українського кінематографа. Її можна побачити у нових українських проєктах, зокрема у фільмах "Потяг до Різдва" та "Ну мам". Крім того, вже у серпні 2026 року Ганна Кузіна з'явиться у романтичній комедії "Червона рута".

На сторінці акторки в інстаграмі часто можна побачити збори для військових, її громадянську позицію та підтримку України. Ганна Кузіна спілкується українською мовою, підтримує військових і регулярно закликає світ не забувати про війну в Україні.

Якою є громадянська позиція Ганни Кузіної?

Хоча до великого вторгнення акторка знімалась у серіалі "Універ", після початку повномасштабної війни Ганна Кузіна зайняла чітку проукраїнську позицію. Її чоловік, який раніше був учасником АТО, долучився до лав Збройних сил України.

Сама ж акторка на початку війни виїхала за кордон разом із дитиною, однак одразу почала активно організовувати збори, ініціювати допомогу та постійно нагадувати світові про злочини, які Росія чинить на території України.

Про свою благодійну діяльність Ганна Кузіна розповідала в інтерв'ю українській журналістці Аліні Доротюк.