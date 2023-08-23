После загадочной смерти отца, девушка вынуждена была зарабатывать самостоятельно, поэтому присоединилась к новой газете "Пролетарская правда". Одновременно она играла в Малом театре на Крещатике. Театр был закрыт в январе 1923 года. Анна начала посещать студию, которой руководил бывший актер МХАТа Иван Чужой. Как выглядела, где училась, сколько длилась карьера Анны Стэн – узнайте в материале 24 Канала.

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Где училась Анна Стэн

В 1924 году она поступила в Театральный техникум. На факультете кино ее преподавателями были режиссер Аксель Лундин, сценарист Николай Лядов, композитор Михаил Вериковский, писатели Александр Дейч, Николай Терещенко и другие.



Анна Стэн / IMDb

Анна изучала историю моды, украиноведение, историю развития кинематографии, грим, технику движения, ритм движения, технические приемы игры для киноэкрана, технику производства киносъемок, композицию кинематографического кадра, мастерство кинонатурщика, сценарий, киномонтаж и другие аспекты.

В середине 1920-х она вышла замуж за известного киевского конферансье и актера эстрады Бориса Стена (Бернштейна), и под псевдонимом Стэн она дебютировала в кино в 1926 году. Свою первую главную роль Анна исполнила в следующем году в фильме "Девушка с коробкой" Бориса Барнета, получившего популярность в Европе и США.

Анна Стэн / IMDb

Отмечено, что во многих зарубежных источниках ее фамилия подается как Стенская или Судакевич, или их сочетание (например, Анель (Анюшка) Стенская-Судакевич), что порой приводит к ошибочному сопоставлению ее с российской актрисой Анели Судакевич, которая также снималась в советских фильмах. В тот же период и в определенных случаях у тех же режиссеров. Поэтому порой путают биографии обеих актрис.

Получив образование в Киевском государственном театральном техникуме, Анна также работала репортером, играла в Малом театре в Киеве и принимала участие в занятиях театральной студии под руководством актера МХАТа Ивана Чужого, где использовали методы Станиславского.

В 1924 году она поступила в киноотделение Театрального техникума, а в 1926 году успешно сдала экзамены в Первый рабочий театр Пролеткульта в Москве.



Анна Стэн / IMDb

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Кампания по дискредитации актрисы

Относительно профессионального сотрудничества между кинокомпанией "Межрабпомфильм" и Анной Стэн в 1930 году актриса отправляется в Берлин для съемок в фильмах, производимых ведущей немецкой кинокомпанией UFA. Однако это сотрудничество с "буржуазными кинокомпаниями" становится объектом критики со стороны советской и немецкой левой прессы, в результате чего начинается активная кампания по дискредитации актрисы.

Эта кампания достигает пика после публикации "раскрывающего" дневника Стэна, который был передан кинокритике Хрисанфу Херсонскому перед ее выездом за границу. Он использует этот дневник для написания статьи в журнале "Пролетарский театр", обвиняющий актрису в "продаже своей любви к кино" и несогласии с идеалами Советского Союза.

Из-за растущего давления в СССР, Анна Стэн решает покинуть свою Родину и находиться за границей. Она отказывается возвращаться и оседает в Германии. В 1931 году она начинает активно сниматься в германском кино.



Анна Стэн / IMDb

Карьера в Голливуде

Сначала она играет главную роль в фильме "Убийца Дмитрий Карамазов", основанном на произведении Федора Оцепа, который получает большой успех в Европе и Америке. Этот фильм демонстрирует ее выдающийся драматический талант и отличается особой игрой актрисы. Она также участвует в еще нескольких европейских фильмах, обеспечивающих ей признание в международной актерской среде.

Впоследствии, в 1932 году, Анна Стэн получает приглашение в Голливуд от продюсера Сэмюэля Голдвина, увлекшегося ее игрой в фильме "Убийца Дмитрий Карамазов". Она переезжает в США, где оказывается сложностями со знанием английского языка, но настойчиво изучает его, чтобы избавиться от акцента.

В Голливуде она снимается в нескольких фильмах, но ее образ "обольстительной крестьянки" не принимается американской публикой, а уже в середине 1940-х ее актерская карьера уменьшается.



Анна Стэн в 1934 году / IMDb

Завершение кинокарьеры

Позже, в 1950-х годах, Анна Стэн начинает преподавать в актерской студии.

В 1962 году актриса завершила свою кинематографическую карьеру и серьезно сосредоточилась на живописи. Ее картины были представлены на выставке в Бостонском музее, а Смитсоновский институт организовал тур ее произведений по Европе.

В 1942 году в интервью украинскому журналу Ukrainian Life, Анна Стен заявила, что является украинкой. О ее подлинном происхождении знал также Сэмюэль Голдвин: "Многие считали Анну немкой, – сообщал он, – и многие до сих пор так думают. Возможно, потому, что многие ее роли были в немецком кино. Но это неправда. Она была украинкой. Это правда. Она родилась в Киеве...".

В 1935 году Анна Стэн давала несколько коротких интервью госпоже Джон Орлик в Голливуде, подтверждая свое украинское происхождение. Об этой встрече Украинский еженедельник опубликовал материал в рождественском выпуске Ukrainian Weekly №52, 24 декабря 1937 года. Госпожа Орлик обратилась к Анне Стэн на украинском: "Я хотела бы узнать, вы украинка или россиянка?" – "Конечно, я украинка", – ответила актриса, садясь в свой автомобиль. – "Вы понимаете украинский?", – продолжила госпожа Орлик. - "Я понимаю, но буду отвечать на английском. Почему вы это спрашиваете?" – спросила Анна Стен. – "Потому что я украинка, и меня интересует ваша национальная принадлежность". – "Хорошо, я украинка, я родилась в Украине. Об этом я еще расскажу вам.

Анна Стэн / IMDb

Через четыре недели эти две женщины снова встретились. "Я родилась в Украине, когда мне было 12 лет. Потом я уехала в Москву, и тогда я еще не понимала русский, говорила по-украински...", – сказала Стэн.

Анна Стэн среди 10 самых красивых женщин

В 1935 году известный французский шансонье Морис Шевалье, отвечая на вопрос о 10 самых красивых женщинах, назвал Анну Стэн, Марлен Дитрих, Грету Гарбо, Аннабеллу, Лоретту Янг, Мерл Оберон, Клару Боу, Кей Фрэнсис и других.

В середине 1930-х годов в Голливуде Анна Стэн отличалась своим несравнимым стилем в подборе гардероба. Кинопродюсер Дэрил Занук называл ее одной из лучше одетых людей, которых он когда-либо видел. Режиссер Дороти Арзнер, снявшая Стэн в фильме "Нана", включила ее в список самых стильных актрис вместе с Гретой Гарбо, Мириам Хопкинс, Кэтрин Хепберн и Рут Чаттертон.



Анна Стэн / IMDb

Где жила Анна Стэн

Дом Анны Стэн и ее третьего мужа и продюсера Евгения Фрэнке в Голливуде, известный как Стэн-Фрэнке Хаус, был построен в 1934 году американским архитектором Ричардом Ньютрой, считающимся символом американского архитектурного модернизма. В 2002 году здание было отремонтировано, а в 2005 году восстановленное здание было сфотографировано известным американским архитектурным фотографом Юлиусом Шульманом, которому тогда исполнилось 95 лет.

Актриса скончалась 12 ноября 1993 года в Нью-Йорке. В 2010 году в Одессе состоялся первый фестиваль немого кино и современной музыки "Німі ночі", одна из выставок которого была посвящена Анне Стэн. Фестиваль включал показы картин "Земля в плену" и "Убийца Дмитрий Карамазов".

Анна Стэн в фильме "Земля в плену" / IMDb