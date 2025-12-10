Каких известных героев кино сначала ненавидели, а потом полюбили
- Северус Снейп, Локи, Джейми Ланнистер, Малефисента, Небула, Гру и Гринч были героями, которых сначала ненавидели, но впоследствии полюбили за их изменения и жертвы.
- Каждый из этих персонажей пережил трансформацию от негативного образа к положительному, раскрывая более глубокие мотивы своих действий.
Часто так бывает, что герои, к которым мы испытываем тотальную антипатию, в определенный момент оказываются хорошими персонажами, хотя должны были притворяться совсем другими в силу определенных обстоятельств. Такой обман для зрителя часто бывает шоком.
24 Канал решил вспомнить, кого зрители сначала терпеть не могли, а впоследствии полюбили всем сердцем.
Каких известных героев кино сначала ненавидели, а впоследствии полюбили?
Северус Снейп
Почти на протяжении всей истории о "Гарри Поттере", Северус – учитель зельеварения, казался жестоким и несправедливым. Более того, все были убеждены, что он ненавидит Гарри. Но в конце оказалось, что Снейп всю жизнь любил маму парня, поэтому ради нее защищал его, хоть и не показывал этого открыто.
Локи
Этого героя фильмов о "Мстителях" сначала знали как "Бога обмана", который был готов на все, чтобы власть оказалась в его руках. Но сюжет развился так, что Локи из злодея стал хорошим героем, который готов пожертвовать собой, чтобы спасти другого.
Джейми Ланнистер
Это один из персонажей "Игры престолов" к которому зрители испытывали большое отвращение. Джейми был готов пойти на любой шаг, например толкнуть с башни мальчика, чтобы уберечь свою тайну любви. Но судьба расставила все на свои места, поэтому Ланнистер стал тем, кто готов искупить собственные грехи.
Малефисента
Все воспринимали ее как злую ведьму, которую никто не мог одолеть. Но не каждый знал историю Малефисенты, почему она стала злой и никого не подпускала к себе. В первой части колдунья наложила заклятие на новорожденную принцессу, что поставило под угрозу жизнь юной Авроры.
Но Малефисента настолько полюбила девочку, что разрушила собственные чары.
Небула
Героиня "Мстителей" и "Стражей галактики" была создана как оружие, а не личность. Но в определенный момент все изменилось и Небула пошла против своего отца и стала частью команды добра.
Гру
Мультяшного персонажа все знали как одного из самых злых злодеев, который имел армию миньонов. Но все изменилось с появлением трех девочек, которые растопили его сердце. Теперь он не злодей, а многодетный папочка.
Гринч
Еще один мультяшный персонаж, который всем сердцем ненавидел Рождество и людей. Он даже решился на то, чтобы украсть у городка праздник, однако добрая девочка растопила сердце зеленого существа, которое пряталось на самой высокой горе.
Горожане забыли, что именно они стали причиной того, что Гринч спрятался от них далеко-далеко, потому что все над ним насмехались.
