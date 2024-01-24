Объявлены номинанты на антипремию Золотая малина-2024: перечень худших фильмов

24 января 2024, 10:15
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Источник:

Razzie

Организаторы антипремии Золотая малина-2024, традиционно определяющей худших актеров, режиссеров, сценаристов и фильмы года, объявили полный список номинантов. Среди них – Дженнифер Лопес, Меган Фокс и Вин Дизель.

23 января объявили окончательные списки номинаций на Оскар-2024, среди которых лучшие творения. Поэтому узнайте в материале, кто еще пополнил ряды худших и какой фильм является лидером по количеству категорий этого года.

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Золотая малина-2024: список номинантов

Худший фильм:

  • "Тот, кто изгоняет дьявола: верующий"
  • "Неудержимые 4"
  • "Мег 2: бездна"
  • "Шазам: Ярость богов"
  • "Винни-Пух: кровь и мед"

Худший режиссер:

  • Скот Во
  • Дэвид Гордон
  • Грин Пейтон Рид
  • Бен Уитли
  • Рис Фрейк-Уотерфилд

Худший актер:

  • Рассел Кроу
  • Он Дизель
  • Крис Эванс Джейсон
  • Стейтем Джон Войт

Худшая актриса:

  • Ана де Армас
  • Меган Фокс
  • Сальма Хайек
  • Дженнифер Лопес
  • Хелен Миррен

Худший актер второго плана:

  • Мел Гибсон
  • Майкл Дуглас
  • Билл Мюррей
  • Франко Неро
  • Сильвестр Сталлоне

Худшая актриса второго плана:

  • Ким Кетролл
  • Бай Лин
  • Люси Лью
  • Мэри Стюарт Мастерсон
  • Меган Фокс

Худший экранный дуэт:

  • Любые два "беспощадных наемника" ("Неудержимые 4")
  • Двое инвесторов, потративших 400 миллионов долларов на покупку прав для римейка ("Тот, кто изгоняет дьявола: верующий")
  • Ана де Армас и Крис Эванс, не сдавшие экзамен по экранной химии ("Без ответа")
  • Сальма Хайек и Ченнинг Татум ("Супер-Майк: последний танец")
  • Винни-Пух и Пятачок в роли кровожадных убийц ("Винни-Пух: кровь и мед")
  • Джон Войт ("Милосердие")

Худший приквел, римейк, рип-офф или сиквел:

  • "Винни-Пух: кровь и мед"
  • "Тот, кто изгоняет дьявола: верующий"
  • "Индиана Джонс и колесо судьбы"
  • "Неудержимые 4"
  • "Человек-муравей и оса: квантомания"

"Человек-муравей и оса: квантомания": смотрите онлайн трейлер фильма

Худший сценарий:

  • "Винни-Пух: кровь и мед"
  • "Тот, кто изгоняет дьявола: верующий"
  • "Индиана Джонс и колесо судьбы"
  • "Неудержимые 4"
  • "Шазам: Ярость богов"

Лидер по количеству номинаций Золотой малины-2024

Лидером по количеству номинаций стал фильм "Неудержимые 4". Расходы на съемки этой кинокартины оцениваются примерно в 100 миллионов долларов.

Сюжет разворачивается вокруг мужчин, получающих задачу спасти человечество от возможной ядерной войны. Лидер террористической организации задумал нелегальный транспорт ядерного оружия, что может привести к угрозе уничтожения мира. Таким образом, главные герои разрабатывают план спасения.

"Неудержимые 4": смотрите онлайн трейлер фильма

Автор: Ольга Паньків