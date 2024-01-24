Объявлены номинанты на антипремию Золотая малина-2024: перечень худших фильмов

Организаторы антипремии Золотая малина-2024, традиционно определяющей худших актеров, режиссеров, сценаристов и фильмы года, объявили полный список номинантов. Среди них – Дженнифер Лопес, Меган Фокс и Вин Дизель.

23 января объявили окончательные списки номинаций на Оскар-2024, среди которых лучшие творения. Поэтому узнайте в материале, кто еще пополнил ряды худших и какой фильм является лидером по количеству категорий этого года.

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Золотая малина-2024: список номинантов

Худший фильм:

"Тот, кто изгоняет дьявола: верующий"

"Неудержимые 4"

"Мег 2: бездна"

"Шазам: Ярость богов"

"Винни-Пух: кровь и мед"

Худший режиссер:

Скот Во

Дэвид Гордон

Грин Пейтон Рид

Бен Уитли

Рис Фрейк-Уотерфилд

Худший актер:

Рассел Кроу

Он Дизель

Крис Эванс Джейсон

Стейтем Джон Войт

Худшая актриса:

Ана де Армас

Меган Фокс

Сальма Хайек

Дженнифер Лопес

Хелен Миррен

Худший актер второго плана:

Мел Гибсон

Майкл Дуглас

Билл Мюррей

Франко Неро

Сильвестр Сталлоне

Худшая актриса второго плана:

Ким Кетролл

Бай Лин

Люси Лью

Мэри Стюарт Мастерсон

Меган Фокс

Худший экранный дуэт:

Любые два "беспощадных наемника" ("Неудержимые 4")

Двое инвесторов, потративших 400 миллионов долларов на покупку прав для римейка ("Тот, кто изгоняет дьявола: верующий")

Ана де Армас и Крис Эванс, не сдавшие экзамен по экранной химии ("Без ответа")

Сальма Хайек и Ченнинг Татум ("Супер-Майк: последний танец")

Винни-Пух и Пятачок в роли кровожадных убийц ("Винни-Пух: кровь и мед")

Джон Войт ("Милосердие")

Худший приквел, римейк, рип-офф или сиквел:

"Винни-Пух: кровь и мед"

"Тот, кто изгоняет дьявола: верующий"

"Индиана Джонс и колесо судьбы"

"Неудержимые 4"

"Человек-муравей и оса: квантомания"

"Человек-муравей и оса: квантомания": смотрите онлайн трейлер фильма

Худший сценарий:

"Винни-Пух: кровь и мед"

"Тот, кто изгоняет дьявола: верующий"

"Индиана Джонс и колесо судьбы"

"Неудержимые 4"

"Шазам: Ярость богов"

Лидер по количеству номинаций Золотой малины-2024

Лидером по количеству номинаций стал фильм "Неудержимые 4". Расходы на съемки этой кинокартины оцениваются примерно в 100 миллионов долларов.

Сюжет разворачивается вокруг мужчин, получающих задачу спасти человечество от возможной ядерной войны. Лидер террористической организации задумал нелегальный транспорт ядерного оружия, что может привести к угрозе уничтожения мира. Таким образом, главные герои разрабатывают план спасения.

"Неудержимые 4": смотрите онлайн трейлер фильма