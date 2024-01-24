23 января объявили окончательные списки номинаций на Оскар-2024, среди которых лучшие творения. Поэтому узнайте в материале, кто еще пополнил ряды худших и какой фильм является лидером по количеству категорий этого года.
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Золотая малина-2024: список номинантов
Худший фильм:
- "Тот, кто изгоняет дьявола: верующий"
- "Неудержимые 4"
- "Мег 2: бездна"
- "Шазам: Ярость богов"
- "Винни-Пух: кровь и мед"
Худший режиссер:
- Скот Во
- Дэвид Гордон
- Грин Пейтон Рид
- Бен Уитли
- Рис Фрейк-Уотерфилд
Худший актер:
- Рассел Кроу
- Он Дизель
- Крис Эванс Джейсон
- Стейтем Джон Войт
Худшая актриса:
- Ана де Армас
- Меган Фокс
- Сальма Хайек
- Дженнифер Лопес
- Хелен Миррен
Худший актер второго плана:
- Мел Гибсон
- Майкл Дуглас
- Билл Мюррей
- Франко Неро
- Сильвестр Сталлоне
Худшая актриса второго плана:
- Ким Кетролл
- Бай Лин
- Люси Лью
- Мэри Стюарт Мастерсон
- Меган Фокс
Худший экранный дуэт:
- Любые два "беспощадных наемника" ("Неудержимые 4")
- Двое инвесторов, потративших 400 миллионов долларов на покупку прав для римейка ("Тот, кто изгоняет дьявола: верующий")
- Ана де Армас и Крис Эванс, не сдавшие экзамен по экранной химии ("Без ответа")
- Сальма Хайек и Ченнинг Татум ("Супер-Майк: последний танец")
- Винни-Пух и Пятачок в роли кровожадных убийц ("Винни-Пух: кровь и мед")
- Джон Войт ("Милосердие")
Худший приквел, римейк, рип-офф или сиквел:
- "Винни-Пух: кровь и мед"
- "Тот, кто изгоняет дьявола: верующий"
- "Индиана Джонс и колесо судьбы"
- "Неудержимые 4"
- "Человек-муравей и оса: квантомания"
"Человек-муравей и оса: квантомания": смотрите онлайн трейлер фильма
Худший сценарий:
- "Винни-Пух: кровь и мед"
- "Тот, кто изгоняет дьявола: верующий"
- "Индиана Джонс и колесо судьбы"
- "Неудержимые 4"
- "Шазам: Ярость богов"
Лидер по количеству номинаций Золотой малины-2024
Лидером по количеству номинаций стал фильм "Неудержимые 4". Расходы на съемки этой кинокартины оцениваются примерно в 100 миллионов долларов.
Сюжет разворачивается вокруг мужчин, получающих задачу спасти человечество от возможной ядерной войны. Лидер террористической организации задумал нелегальный транспорт ядерного оружия, что может привести к угрозе уничтожения мира. Таким образом, главные герои разрабатывают план спасения.
"Неудержимые 4": смотрите онлайн трейлер фильма