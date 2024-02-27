Узнайте в материале, что известно о создании фильма и какую цель перед собой ставил Антон Птушкин. Смотрите трейлер и читайте, когда можно будет увидеть ленту в кино.

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Антон Птушкин снял фильм во время войны: о чем лента

В своем первом фильме, Птушкин рассказывает о событиях в Украине после вторжения российских войск, фокусируясь на отношениях между людьми и животными, которые стали свидетелями или жертвами этой войны.

Этот проект вообще отличается от всего того, что я делал раньше. Здесь не будет красивых ландшафтов, пролетов на дроне (потому что все дроны сами знаете где) или чего-то такого. Это попытка показать войну в Украине под другим углом – через отношения людей и животных,

– отметил Антон.

В этом фильме основными героями стали коты, собаки, медведи, львы, лемуры и йеменский хамелеон, которого зовут Игорем. Кроме животных, в картине также приняли участие люди, которые спасали их, рискуя собственной жизнью.

"Мы, наши любимцы и война": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм был создан в рамках украинско-канадского сотрудничества, и над его съемкой работали в течение последних 1,5 года.

Документальный фильм выйдет в кино: когда можно будет посмотреть

"Мы, наши любимцы и война" станет фильмом-открытием нынешнего международного фестиваля среднеметражного документального кино DocKyivFest. А с 4 апреля выйдет во всеукраинский прокат.

Птушкин рассказывал, что изначально лента была направлена на западную аудиторию, но позже авторы решили, что она также должна быть доступной для украинских зрителей, поэтому выпустят ее в кинотеатрах. Кроме того, фильм будет доступен на YouTube.