Фото из семейного архива Антонины появилось в ее фейсбуке. Им звезда вызвала чрезвычайно трепетные чувства у украинцев и поблагодарила свою мать за поддержку и любовь.

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Антонина Хижняк показала архивное фото, когда была маленькой

Как известно, Антонина Хижняк родилась 28 июля 1990 в городе Украинка Обуховского района Киевской области. В 2012 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. После учебы Хижняк работала в Киевском академическом театре кукол.

Сегодня звезда воспитывает 6-летнего сына Макса, однако для своей матери Антонина всегда остается нежной дочерью. "Это было недавно, это было давно", – прокомментировала пост Антонины ее мать Оксана.

Мама иногда присылает такие фотографии. Таким теплом веет от них. Мама – это защита. Мама – это безопасность. Мама – это поддержка. Спасибо, мам,

– написала Антонина Хижняк.

Антонина Хижняк в 9 месяцев / Фото из фейсбука звезды

Реакция сети:

"Ой, здесь мама на тебя похожа";

"Улыбка мамы идентична к улыбке Антонины";

"У меня был точно такой ковер и мою маму фотографировали так же, когда она была маленькая";

"Великолепная мама! Но именно такими фотками она вам напоминает, как скучает по вам и очень любит";

"Люблю черно-белые фото! От них веет необычайной теплотой";

"Почти не изменилась".

Кстати, сейчас Антонина Хижняк снимается в новом сериале от Нового канала "Связь". У него довольно интересный формат, ведь в нем все персонажи 4-х семей общаются через видеосвязь. Премьеру следует ждать осенью.

Последний раз звезда сыграла в следующих проектах: