Фото из семейного архива Антонины появилось в ее фейсбуке. Им звезда вызвала чрезвычайно трепетные чувства у украинцев и поблагодарила свою мать за поддержку и любовь.
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Антонина Хижняк показала архивное фото, когда была маленькой
Как известно, Антонина Хижняк родилась 28 июля 1990 в городе Украинка Обуховского района Киевской области. В 2012 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. После учебы Хижняк работала в Киевском академическом театре кукол.
Сегодня звезда воспитывает 6-летнего сына Макса, однако для своей матери Антонина всегда остается нежной дочерью. "Это было недавно, это было давно", – прокомментировала пост Антонины ее мать Оксана.
Мама иногда присылает такие фотографии. Таким теплом веет от них. Мама – это защита. Мама – это безопасность. Мама – это поддержка. Спасибо, мам,
– написала Антонина Хижняк.
Антонина Хижняк в 9 месяцев / Фото из фейсбука звезды
Реакция сети:
- "Ой, здесь мама на тебя похожа";
- "Улыбка мамы идентична к улыбке Антонины";
- "У меня был точно такой ковер и мою маму фотографировали так же, когда она была маленькая";
- "Великолепная мама! Но именно такими фотками она вам напоминает, как скучает по вам и очень любит";
- "Люблю черно-белые фото! От них веет необычайной теплотой";
- "Почти не изменилась".
Кстати, сейчас Антонина Хижняк снимается в новом сериале от Нового канала "Связь". У него довольно интересный формат, ведь в нем все персонажи 4-х семей общаются через видеосвязь. Премьеру следует ждать осенью.
Последний раз звезда сыграла в следующих проектах:
- "Я – Надия";
- "Поймать Кайдаша";
- "След";
- "Славяне";
- спектаклях "Основной инстинкт", "За двумя зайцами".