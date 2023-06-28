Фото з сімейного архіву Антоніни з'явилося у її фейсбуці. Ним зірка викликала надзвичайно трепетні почуття в українців і подякувала своїй матері за підтримку і любов.

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Антоніна Хижняк показала архівне фото, коли була маленькою

Як відомо, Антоніна Хижняк народилася 28 липня 1990 року у місті Українка Обухівського району Київської області. У 2012 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Після навчання Хижняк працювала в Київському академічному театрі ляльок.

Сьогодні зірка виховує 6-річного сина Макса, проте для своєї матері Антоніна – завжди залишається ніжною донечкою. "Це було недавно, це було давно", – прокоментувала пост Антоніни її мати Оксана.

Мама іноді присилає такі фото. Таким теплом віє від них. Мама – це захист. Мама – це безпека. Мама – це підтримка. Дякую, мам,

– написала Антоніна Хижняк.

Антоніна Хижняк у 9 місяців / Фото з фейсбуку зірки

Реакція мережі:

"Ой, тут мама на тебе схожа";

"Посмішка мами ідентична до посмішки Антоніни";

"У мене був точно такий килим і мою маму фотографували так само коли вона була маленька";

"Чудова мама! Але саме такими фотками вона вам нагадує, як сумує за вами і дуже любить";

"Люблю чорно-білі фото! Від них віє надзвичайною теплотою";

"Майже не змінилася".

До слова, зараз Антоніна Хижняк знімається у новому серіалі від Нового каналу "Зв'язок". Він має доволі цікавий формат, адже у ньому усі персонажі 4-х сімей спілкуються через відеозв'язок. На прем'єру слід чекати восени.

Востаннє зірка зіграла у таких проєктах: