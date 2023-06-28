"Зв'язок" знімають попри повітряні тривоги, обстріли й новини з фронту. Він розповість про воєнні реалії українців. Про це 24 Каналу розповів Новий канал.

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Яку роль у серіалі "Зв'язок" зіграла Антоніна Хижняк

Антоніна Хижняк зіграє роль доньки Віктора Андрієнка та Римми Зюбіної, сестри Тараса Цимбалюка і дружини Саші Сугака.

Звісно ж, я в захваті від своїх партнерів! Наша сімейка – супер. Ми так підходимо одне одному! Пам’ятаю, як дуже давно дивилася кінопроєкти з Риммою й Віктором і навіть не підозрювала, що матиму честь працювати з ними в кадрі. Тож моя дитяча мрія здійснилася,

– зізналася Антоніна Хижняк.

Зйомки "Зв'язку" відрізняються від зйомок інших серіалів: головні герої постійно спілкуються одне з одним через відеозв’язок. Такий формат є абсолютно новим для Антоніни.

Актриса розповіла, що вона ще так не знімалася. "Акторів завжди відучують від того, щоб дивитися в камеру. І ти постійно змушуєш себе не помічати її. А під час зйомок "Зв'язку" ледь не впадаю в ступор, коли мені потрібно дивитися просто в об'єктив, імітуючи відеодзвінок", – поділилася акторка.

"На знімальному майданчику ти більше працюєш з камерою та заздалегідь записаними відео колег, ніж з партнерами наживо. І це технічно важко. Я вже мала чотири зміни, які відіграла сама від початку й до кінця. А зйомки серіалу ще тривають!", – доповнила зірка.

Антоніна Хижняк під час зйомок серіалу "Зв'язок" / Новий канал

Хижняк розповіла, що робота – це те, що надихає й підтримує її зараз. "І це абсолютна заслуга режисерки Міли Погребиської! Завжди мріяла з нею працювати. Коли приїжджаю на знімальний майданчик, почуваюся краще, ніж у вихідні. Робота з Мілою дарує відчуття безпечного простору, – каже Тоня. – Вся знімальна група дуже старається задля того, аби акторам вдалося зіграти сцени. Я ціную те, що "Зв'язок" створюється саме такими людьми та з любов'ю, повагою до кожного".

Прем'єра серіалу "Зв'язок" уже цієї осені на Новому каналі!