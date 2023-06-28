"Связь" снимают, несмотря на воздушные тревоги, обстрелы и новости с фронта. Он расскажет о военных реалиях украинцев. Об этом 24 Канала рассказал Новый канал.

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Какую роль в сериале "Зв'язок" сыграла Антонина Хижняк

Антонина Хижняк сыграет роль дочери Виктора Андриенко и Риммы Зюбиной, сестры Тараса Цымбалюка и супруги Саши Сугака.

Конечно, я в восторге от своих партнеров! Наша семейка – супер. Мы так подходим друг другу! Помню, как очень давно смотрела кинопроекты с Риммой и Виктором и даже не подозревала, что буду иметь честь работать с ними в кадре. Поэтому моя детская мечта сбылась,

– призналась Антонина Хижняк.

Съемки "Зв'язку" отличаются от съемок других сериалов: главные герои постоянно общаются друг с другом через видеосвязь. Такой формат абсолютно новый для Антонины.

Актриса рассказала, что она еще так не снималась. "Актеров всегда отучают от того, чтобы смотреть в камеру. И ты постоянно заставляешь себя не замечать ее. А во время съемок "Зв'язку" чуть не впадаю в ступор, когда мне нужно смотреть прямо в объектив, имитируя видеозвонок", – поделилась актриса.

"На съемочной площадке ты больше работаешь с камерой и заранее записанными видео коллег, чем с партнерами вживую. И это технически тяжело. Я уже имела четыре смены, которые отыграла сама от начала и до конца. А съемки сериала еще продолжаются!", – дополнила звезда.

Антонина Хижняк во время съемок сериала "Зв'язок" / Новый канал

Хижняк рассказала, что работа – это то, что вдохновляет и поддерживает ее сейчас. "И это абсолютная заслуга режиссера Милы Погребиской! Всегда мечтала с ней работать. Когда приезжаю на съемочную площадку, чувствую себя лучше, чем в выходные. Работа с Милой дарит ощущение безопасного пространства, – говорит Тоня. – Вся съемочная группа очень старается для того, чтобы актерам удалось сыграть сцены. Я ценю то, что "Зв'язок" создается именно такими людьми и с любовью, уважением к каждому".

Премьера сериала "Зв'язок" уже этой осенью на Новом канале!