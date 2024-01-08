Тогда молодая артистка только начинала обучение на первом курсе театрального университета имени Карпенко-Карого.

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Антонина Хижняк удивила снимком 16-летней давности

На старых фотографиях Антонину трудно узнать. Улыбающаяся актриса предстала перед объективом с прической с двумя хвостиками, в розовых колготках, мини-юбке и черной кофточке.

1 сентября 2007 года, наше "посвящение" в студенты. Передаю этой девочке в розовых колготках привет из будущего. Ты не могла знать, в каком мире мы будем жить. И сейчас я тоже не знаю, какое будущее нас ждет. Но хочется надеяться на лучшее, хочется надеяться и верить, несмотря ни на что,

– подписала фото актриса.

Фото сохранила мама актрисы, за что Антонина ей очень благодарна.

Антонина Хижняк – украинская актриса

Антонина Хижняк получила образование в театральном университете по актерскому мастерству, специализируясь на игре в театре кукол.

Актриса сыграла в таких фильмах, как "Поймать Кайдаша", "Первые дни" и "Дон Жуан из Жашкова".

Отметим, что начиная с 4 января "Дон Жуан из Жашкова" уже доступен для просмотра в украинских кинотеатрах. Это кино повествует историю о том, как изменение обстоятельств заставляет переосмыслить свою жизнь.

"Дон Жуан из Жашкова": смотрите онлайн трейлер фильма