Тоді молода артистка тільки починала своє навчання на першому курсі театрального університету імені Карпенка-Карого.

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Антоніна Хижняк здивувала знімком 16-тирічної давнини

На старих фотографіях Антоніну важко впізнати. Усміхнена акторка з'явилася перед об'єктивом із зачіскою з двома хвостиками, у рожевих колготках, міні-спідниці та чорній кофтинці.

1 вересня 2007 рік, наша "посвята" в студенти. Передаю цій дівчинці в рожевих колготах привіт із майбутнього. Ти не могла знати, в якому світі ми будемо жити. І зараз я теж не знаю, яке майбутнє на нас чекає. Але хочеться сподіватись на краще, хочеться мати надію і вірити, попри все,

– підписала фото акторка.

Фото зберегла мама акторки, за що Антоніна їй дуже вдячна.

Антоніна Хижняк – українська акторка

Антоніна Хижняк отримала освіту в театральному університеті з акторської майстерності, спеціалізуючись на грі у театрі ляльок.

Акторка зіграла в таких фільмах, як "Спіймати Кайдаша", "Перші дні" і "Дон Жуан із Жашкова".

Зазначимо, що починаючи з 4 січня, "Дон Жуан із Жашкова" вже доступний для перегляду в українських кінотеатрах. Це кіно розповідає історію про те, як зміна обставин змушує переосмислити своє життя.

"Дон Жуан із Жашкова": дивіться онлайн трейлер фільму