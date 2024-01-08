Просто не узнать: звезда "Поймать Кайдаша" удивила архивным фото 16-летней давности

Украинская актриса Антонина Хижняк показала, как выглядела при студенчестве, когда еще не успела стать известной. Звезда "Поймать Кайдаша" поделилась снимками, сделанными 16 лет назад.

Тогда молодая артистка только начинала обучение на первом курсе театрального университета имени Карпенко-Карого.

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Антонина Хижняк удивила снимком 16-летней давности

На старых фотографиях Антонину трудно узнать. Улыбающаяся актриса предстала перед объективом с прической с двумя хвостиками, в розовых колготках, мини-юбке и черной кофточке.

1 сентября 2007 года, наше "посвящение" в студенты. Передаю этой девочке в розовых колготках привет из будущего. Ты не могла знать, в каком мире мы будем жить. И сейчас я тоже не знаю, какое будущее нас ждет. Но хочется надеяться на лучшее, хочется надеяться и верить, несмотря ни на что,

– подписала фото актриса.

Фото сохранила мама актрисы, за что Антонина ей очень благодарна.

Антонина Хижняк – украинская актриса

Антонина Хижняк получила образование в театральном университете по актерскому мастерству, специализируясь на игре в театре кукол.

Актриса сыграла в таких фильмах, как "Поймать Кайдаша", "Первые дни" и "Дон Жуан из Жашкова".

Отметим, что начиная с 4 января "Дон Жуан из Жашкова" уже доступен для просмотра в украинских кинотеатрах. Это кино повествует историю о том, как изменение обстоятельств заставляет переосмыслить свою жизнь.

"Дон Жуан из Жашкова": смотрите онлайн трейлер фильма