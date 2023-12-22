Сейчас актриса сообщила, что наконец-то вернулась к своей девичьей фамилии. Узнайте, какие причины развода Антонины с мужем и что актриса говорит о смене паспорта.

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Антонина Хижняк сменила фамилию бывшего мужа на свою девичью

Актриса Антонина Хижняк решила вернуть себе девичью фамилию и изменила свои документы. Она рассказала своим подписчикам об этой новости и подчеркнула, что хочет выделить для себя 15 декабря 2023 как особую дату, когда это произошло.

Антонина опубликовала фото документов, отмеченных как уже не действительные и поделилась своими эмоциями.

Даже не ожидала, что это окажется сколь важным и мощным моментом, я просто плакала от радости и прыгала от счастья,

– написала Антонина.

Она пояснила, что для осуществления этого решения ей пришлось пройти множество инстанций, включая суды, архивы, ЦНАПы, ДРАЦы, полицию, налоговые и другие. Актриса выразила благодарность всем, кто помог ей реализовать это желание.

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Хижняк считает, что в их отношениях наступил кризис, с которым они не смогли справиться.

Мне кажется, что это какой-то классический кризисный период, когда многие пары либо женятся, либо разводятся. По моим ощущениям, мы просто жили на разных скоростях и в конце концов эта разница сыграла свою роль. Не было трагедии. История подошла к концу и я ее отпускаю,

– поделилась актриса.

Кроме того, Антонина Хижняк написала, что считает, что все-таки основная причина разрыва – в ней, а к своему бывшему мужу у нее нет никаких претензий.