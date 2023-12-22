Зараз акторка повідомила, що нарешті повернулась до свого дівочого прізвища. Дізнайтесь, які причини розлучення Антоніни з чоловіком і що акторка каже про зміну паспорта.

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Антоніна Хижняк змінила прізвище колишнього чоловіка на своє дівоче

Актриса Антоніна Хижняк вирішила повернути собі дівоче прізвище та змінила свої документи. Вона розповіла своїм підписникам про цю новину та підкреслила, що хоче виділити для себе 15 грудня 2023 року як особливу дату, коли це сталося.

Антоніна опублікувала фото документів, відмічених, як вже не дійсні та поділилась своїми емоціями.

Навіть не очікувала, що це виявиться наскільки важливим і потужним моментом, я просто плакала від радості й стрибала від щастя,

– написала Антоніна.

Вона пояснила, що для здійснення цього рішення їй довелося пройти безліч інстанцій, включаючи суди, архіви, ЦНАПи, ДРАЦи, поліцію, податкові та інші. Акторка висловила подяку всім, хто допоміг їй реалізувати це бажання.

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Хижняк вважає, що в їхніх відносинах настала криза, з якою вони не змогли впоратись.

Мені здається, що це якийсь класичний кризовий період, коли багато пар або одружуються, або розлучаються. За моїми відчуттями, ми просто жили на різних швидкостях і врешті-решт ця різниця зіграла свою роль. Не було ніякої трагедії. Історія підійшла до кінця і я її відпускаю,

– поділилась акторка.

Окрім того, Антоніна Хижняк написала, що вважає, що все-таки основна причина розриву – у ній, а до свого колишнього чоловіка у неї немає жодних претензій.