Невероятная Антонина Хижняк появится во 2-м сезоне популярного украинского сериала
- Антонина Хижняк присоединилась к актерскому составу второго сезона сериала "Любовь и пламя".
- В сентябре 2025 года она получила звание "Заслуженная артистка Украины" указом президента Владимира Зеленского.
В Украине продолжается работа над вторым сезоном популярного сериала "Любовь и пламя". Премьера первого сезона состоялась в 2025 году.
В апреле 2025 года стало известно, что к актерскому составу второго сезона присоединится украинская актриса Антонина Хижняк. Об этом сообщили на инстаграм-странице stbserial.
Антонина Хижняк сыграет во 2-м сезоне "Любви и пламени"
Невероятно талантливая украинская актриса Антонина Хижняк станет частью актерского состава второго сезона сериала "Любовь и пламя".
В сети уже шутят, что Мотря, Карпо и Лаврин из сериала "Поймать Кайдаш" снова вместе. Ведь в новом сезоне также сыграют Тарас Цимбалюк, Григорий Бакланов, Екатерина Кузнецова, Надежда Хильская и Роман Ясиновский, а также многие другие известные украинские актеры.
Пока неизвестно, какую именно роль исполнит Антонина Хижняк. Премьера второго сезона, вероятно, состоится уже осенью, поэтому зрители впоследствии узнают больше о ее героине.
В каких еще фильмах и сериалах сыграла Антонина Хижняк?
В последнее время Антонину Хижняк можно увидеть в большом количестве украинских сериалов. Она мастерски перевоплощается в разноплановых персонажей – как антагонистов, так и положительных героев. В частности, актриса исполнила главную роль в сериале "Подмена", где сыграла сразу двух героинь – Екатерину и Ирину, которые являются полными противоположностями.
Также ее можно увидеть в проектах "Ключи от правды", "Первые дни", а также в фильмах "Когда ты выйдешь замуж" і "Когда ты расстанешься".
В сентябре 2025 года актриса получила почетное звание "Заслуженная артистка Украины" указом президента Владимир Зеленский по случаю Дня украинского кино. Об этом Антонина рассказала на своей инстаграм-странице.
Антонина Хижняк получила награду / Фото из инстаграма актрисы
Это признание является вполне закономерным, ведь ее вклад в развитие украинского кинематографа является весомым и заметным.