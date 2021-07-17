Антонио Бандерас сыграет в "Индиана Джонс 5"

В Голливуде происходит съемочный процесс нового фильма об Индиане Джонсе. Творцы фильма рассекретили еще одного актера, который снимется в ленте. Им стал Антонио Бандерас, он присоединится к Харрисону Форду, который сыграет главную роль. Премьера фильма запланирована на лето 2022 года.

Кого именно будет играть испанская звезда – пока неизвестно. Что нам известно об этом проекте сегодня и какие актеры уже получили главные роли – узнавайте в материале.

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Сюжет "Индианы Джонс 5"

Неугомонный авантюрист Индиана Джонс (Харрисон Форд) не собирается привыкать к тихой жизни. Как и прежде, он способен найти выход из любой ситуации, даже самой безнадежной. Никакая неприятность не заставит его отказаться от намеченной цели, и никакие препятствия не остановят его. Поэтому зрители снова увидят сногсшибательные приключения любимого героя.

Режиссером приключенческого боевика "Индиана Джонс 5" стал Джеймс Менголд, а сценаристом выступил Стивен Спилберг – режиссер предыдущих 4-х частей фильма.

Актерский состав

Харрисон Форд;

Фиби Воллер-Бридж;

Мадс Миккельсон;

Антонио Бандерас.



Актеры "Индианы Джонс 5" / Фото Screen Realm