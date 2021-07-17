Кого именно будет играть испанская звезда – пока неизвестно. Что нам известно об этом проекте сегодня и какие актеры уже получили главные роли – узнавайте в материале.
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Сюжет "Индианы Джонс 5"
Неугомонный авантюрист Индиана Джонс (Харрисон Форд) не собирается привыкать к тихой жизни. Как и прежде, он способен найти выход из любой ситуации, даже самой безнадежной. Никакая неприятность не заставит его отказаться от намеченной цели, и никакие препятствия не остановят его. Поэтому зрители снова увидят сногсшибательные приключения любимого героя.
Режиссером приключенческого боевика "Индиана Джонс 5" стал Джеймс Менголд, а сценаристом выступил Стивен Спилберг – режиссер предыдущих 4-х частей фильма.
Актерский состав
- Харрисон Форд;
- Фиби Воллер-Бридж;
- Мадс Миккельсон;
- Антонио Бандерас.
Актеры "Индианы Джонс 5" / Фото Screen Realm
Что известно об "Индиане Джонс"
Предыдущий фильм серии вышел на экраны в 2008 году. С тех пор не угасал интерес к появлению на экранах новых приключений героя. Четыре предыдущих фильма собрали в мировом прокате суммарно почти 2 миллиарда долларов при общих затратах на производство в 279 миллионов. "Индиана Джонс 5" выйдет на экраны через 40 лет после премьеры первого фильма.