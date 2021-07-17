Кого саме буде грати іспанська зірка – поки невідомо. Що нам відомо про цей проєкт сьогодні та які актори вже отримали головні ролі – дізнавайтесь у матеріалі.

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Сюжет "Індіани Джонс 5"

Невгамовний авантюрист Індіана Джонс (Гаррісон Форд) не збирається звикати до тихого життя. Як і колись, він здатен знайти вихід з будь-якої ситуації, навіть самої безнадійної. Ніяка халепа не змусить його відмовитися від наміченої цілі, і жодні перешкоди не зупинять його. Тож глядачі знову побачать карколомні пригоди улюбленого героя.

Режисером пригодницького бойовика "Індіана Джонс 5" став Джеймс Менґолд, а сценаристом виступив Стівен Спілберг – режисер попередніх 4-х частин фільму.

Акторський склад

Гаррісон Форд;

Фібі Воллер-Брідж;

Мадс Міккельсон;

Антоніо Бандерас.



Актори "Індіани Джонс 5" / Фото Screen Realm