Антонио Лукичу предложили снять 4 часть "Сумасшедшей свадьбы": что ответил режиссер

Украинская кинокомпания Film.ua предложила Антонио Лукичу снять четвертую часть "Сумасшедшей свадьбы". Режиссер фильмов "Люксембург, Люксембург" и "Мои мысли тихие" получил предложение снять продолжение комедии на свой лад.

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Forbes. В материале узнаете, что ответил режиссер.

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Антонио Лукичу предложили снять 4 часть "Сумасшедшей свадьбы": что сказал режиссер

Владелец Film.ua Созановский поделился, что компания предложила Антонио Лукичу снять продолжение "Сумасшедшей свадьбы". Известно, что над тремя первыми частями работал Юрий Горбунов.



Антонио Лукичу предложили работать над "Сумасшедшей свадьбой" / Скриншот

На этот раз компания предложила Лукичу делать все на свой лад. Известно, что Антонио является одним из топовых украинских режиссеров, который снял одни из самых популярных юмористических фильмов с важным посылом.

Среди его проектов такие известные ленты: "Мои мысли тихие", "Люксембург, Люксембург" и другие. На предложение работать над четвертой частью "Сумасшедшей свадьбы" Лукич ответил, что подумает.