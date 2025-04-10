Если вы сомневаетесь, смотреть ли вам сериал, мы собрали список первых отзывов украинцев, которые уже посмотрели эпизоды. В материале Кино 24 узнаете, что пишут зрители.

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Первые отзывы на сериал "Следователь": что пишут украинцы

Хотя сериал "Следователь" пока доступен только для спонсоров, есть украинцы, которые уже успели посмотреть первые эпизоды. В ленте сыграли любимые украинские актеры, среди которых Анастасия Цимбалару, Влад Никитюк и другие. Зрители хвалят блестящий актерский состав и отличный юмор, которым пропитан сериал. Вот, какие комментарии можно прочитать в сети:

"Между героями Анастасии и Влада такая химия"

"У меня дежавю, очень похож на сериал "Материнский инстинкт""

"Какой актерский состав! Анастасия Цимбалару, Владислав Мамчур, Владислав Никитюк, Валентин Томусяк..."

"Моя любимая актриса в новом сериале, что может быть лучше?"

"Пара Кирилл Старлей и Ася Ясинская очень подходят друг другу! Он такой, на своей волне, а она – вся в работе, всегда его отвлекает от каких-то разговоров не по работе в рабочее время"

"Сериал очень крутой, ждем продолжения"

Кстати, если вы – страстный фанат подобных лент, то мы собрали для вас 3 новейших украинских детективных сериала с острым сюжетом, от которых невозможно оторваться