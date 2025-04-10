Якщо ви вагаєтесь, чи дивитись вам серіал, ми зібрали список перших відгуків українців, які вже переглянули епізоди. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, що пишуть глядачі.
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Перші відгуки на серіал "Слідча": що пишуть українці
Хоча серіал "Слідча" наразі доступний лише для спонсорів, є українці, які вже встигли переглянути перші епізоди. У стрічці зіграли улюблені українські актори, серед яких Анастасія Цимбалару, Влад Нікітюк та інші. Глядачі хвалять блискучий акторський склад та відмінний гумор, яким просякнутий серіал. Ось, які коментарі можна прочитати у мережі:
- "Між героями Анастасії та Влада така хімія"
- "В мене дежавю, дуже схожий на серіал "Материнський інстинкт""
- "Який акторський склад! Анастасія Цимбалару, Владислав Мамчур, Владислав Никитюк, Валентин Томусяк..."
- "Моя улюблена акторка у новому серіалі, що може бути краще?"
- "Пара Кирило Старлей та Ася Ясинська дуже підходять один одному! Він такий, на своїй хвилі, а вона – уся в роботі, завжди його відволікає від якихось розмов не по роботі в робочий час"
- "Серіал дуже крутий, чекаємо продовження"
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