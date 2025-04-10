Автору фентезійної саги "Гра престолів" Джорджу Р. Р. Мартіну уже пощастило з ними "познайомитись". Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання сторінку письменника.

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Легендарні лютововки з "Гри престолів" знову існують: що відомо

Знаменитий автор фентезійного епосу "Пісня льоду й полум'я" Джордж Р. Р. Мартін нещодавно пережив надзвичайно емоційну мить – він зустрівся з цуценятами, які мають гени жахливого вовка (Dire Wolf) – виду, що вимер роки тому. Саме ці хижаки стали прототипом лютововків, яких Мартін увічнив у своїх романах.

Письменник зазначив, що це була неймовірна зустріч. Він розчулився та зізнався, що це був один із найкращих моментів у його житті.

Що відомо про створення лютововків: як таке можливо

Науковці поділились, як вдалось відредагувати гени звичайного сірого вовка, якого вважають найближчим живим родичем вимерлого виду. Оновлені клітини вони використали для створення ембріонів, які імплантували в собак-сурогатів. У результаті народилися 3 вовченят.

Наша команда взяла ДНК із 13 000-річного зуба та 72 000-річного черепа та створила здорових цуценят жахливого вовка.

– сказав генеральний директор і співзасновник Colossal Бен Ламм.

Лютововк був масивнішим за звичайного, мав світле хутро, ширшу голову, більші зуби та щелепи, сильніші плечі та більш м'язисті лапи. Вив і скавчав він теж по-особливому. Науковці стверджують, що зробили лише 20 змін у 14 генах, щоб отримати ембріон вимерлого хижака зі стовбурових клітин звичайного вовка.