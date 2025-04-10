Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Forbes. У матеріалі дізнаєтесь, що відповів режисер.

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Антоніо Лукічу запропонували зняти 4 частину "Скаженого весілля": що сказав режисер

Власник Film.ua Созановський поділився, що компанія запропонувала Антоніо Лукічу зняти продовження "Скаженого весілля". Відомо, що над трьома першими частинами працював Юрій Горбунов.



Антоніо Лукічу запропонували працювати над "Скаженим весіллям" / Скриншот

Цього разу компанія запропонувала Лукічу робити все на свій лад. Відомо, що Антоніо є одним із топових українських режисерів, який зняв одні із найпопулярніших гумористичних фільмів із важливим посилом.

Серед його проєктів такі відомі стрічки: "Мої думки тихі", "Люксембург, Люксембург" та інші. На пропозицію працювати над четвертою частиною "Скаженого весілля" Лукіч відповів, що подумає.