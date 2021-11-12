Еще одним главным героем в ленте, клиентом Пола, станет Уилл Феррелл. У этого персонажа довольно эмоциональный характер, нездоровая психика и он работает над производством одежды. Чем этот сериал особенный – рассказываем дальше.

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Сериал основывается на реальных событиях

В центре истории – отношения между психиатром Исааком Гершкопфом и его клиентом Марти Марковицой. Режиссером картины стал Майкл Шоуолтер, он хотел показать зрителям, как важно обращать внимание на ментальное здоровье и где граница между дружбой и манипуляцией.

Сюжет ленты основывается на реальных событиях, произошедших в 1981 году, о которых рассказал журналист Джо Носер в подкасте в 2019 году. Тогда Гершкопф заставил своего пациента отказаться от коммуникации с друзьями или родными, чтобы наконец-то начать управлять своими финансами. Реальная история длилась не сезон сериала, а целых 30 лет! В результате врача лишили лицензии через суд, где свидетели давали показания.



Постер к сериалу / Фото Кинориума

"Психиатр по соседству": премьера и график выхода серий

Релиз картины, напомним, состоялся сегодня и на Apple TV+ появилось три первых эпизода: "Консультация", "Церемония" и "Лечение". Далее сериал будет выходить по пятницам, до 17 декабря 2021 года.

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"Психиатр по соседству" 2021: смотрите трейлер к сериалу