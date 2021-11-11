Сериал вернулся на экраны спустя десять лет после восьмого сезона, который фанаты честно считали финалом. Поэтому, как сообщили в Deadline, возвращение повествования о справедливом убийце всколыхнуло свою прежнюю аудиторию и собрало сногсшибательное количество просмотров.
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Согласно данным Deadline, первый эпизод уже успели просмотреть 2,2 миллиона зрителей на всех медиаплатформах только за первые сутки. Таким образом, сериал уже успел установить лучший результат для дебютных серий в текущем году.
Кадр из сериала / Фото из твиттера Dexter on Showtime
На независимом ресурсе Rotten Tomatoes девятый сезон сериала "Декстер: новая кровь" набрал умеренный рейтинг от кинокритиков – 71% из 100%. Но положительные отзывы от поклонников сериала на криминальную историю о загадочном Декстере набрали рекордных 91 % из 100%.
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Что делать, если вы еще не смотрели"Декстера"
Актер, который исполняет главную роль, Майкл С. Холл, рассказал для Entertainmant Weekly о том, какие эпизоды надо посмотреть, чтобы лучше ознакомиться (или освежить события сериала в памяти). Поэтому, если вы решили окунуться в историю, то вам стоит пересмотреть такие эпизоды:
- Эпизод 1.01 "Декстер" (Dexter).
- Эпизод 1.10 "Жизнь в красном цвете" (Seeing Red).
- Эпизод 3.10 "Иди своей дорогой (Go Your Own Way).
- Эпизод 4.12 "Побег" (The Getaway).
- Эпизод 8.12 "Помнишь монстров?" (Remember the Monsters?)