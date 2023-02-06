Арнольд Шварценеггер сбил женщину на велосипеде: пострадавшую госпитализировали

Голливудская кинозвезда, бодибилдер, продюсер и 38-й губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер стал участником ДТП. Актер сбил велосипедистку на своем автомобиле в Лос-Анджелесе.

Источники в правоохранительных органах сообщили TMZ, что женщина резко повернула налево перед Арнольдом, прежде чем он успел нажать на тормоза. Пострадавшую с незначительными травмами госпитализировали.

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Арнольд Шварценеггер сбил женщину на велосипеде

Шварценеггер дал показания правоохранителям. Известно также, что актер забрал велосипед, чтобы отремонтировать.



Арнольд Шварценеггер попал в ДТП / Фото TMZ

Свидетели ДТП отмечают, что Арнольд не двигался слишком быстро. Однако женщина после ДТП жаловалась на боль. Сейчас она находится в стабильном состоянии, и никаких подозрений на алкоголь или наркотики нет. Отмечают, что это простое ДТП.

Напомним, Арнольд Шварценеггер появился в клипе "Щедрый вечер" Kalush Orchestra, который они сняли в США. В начале ролика звучат его мотивационные слова: "Это мощное послание всему украинскому народу. Особенно сейчас, в это очень тяжелое время. Каждый может иметь мечту, и каждый может воплотить ее в реальность". В конце голливудская знаменитость на украинском сказал "Щедрый вечер", что очаровало сеть.