Джерела у правоохоронних органах повідомили виданню TMZ, що жінка різко повернула ліворуч перед Арнольдом, перш ніж він встиг натиснути на гальма. Постраждалу з незначними травмами госпіталізували.

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Арнольд Шварценеггер збив жінку на велосипеді

Шварценеггер дав свідчення правоохоронцям. Відомо також, що актор забрав велосипед, щоб відремонтувати.



Арнольд Шварценеггер потрапив в ДТП / Фото TMZ

Свідки ДТП зазначають, що Арнольд не рухався дуже швидко. Проте жінка після ДТП скаржилася на біль. Зараз вона у стабільному стані, і жодних підозр на алкоголь чи наркотики немає. Зазначають, що це проста дорожньо-транспортна пригода.

Нагадаємо, Арнольд Шварценеггер з’явився у кліпі "Щедрий вечір" Kalush Orchestra, який вони зняли у США. На початку ролика звучать його мотиваційні слова: "Це потужне послання для всього українського народу. Особливо зараз, у цей дуже тяжкий час. Кожен може мати мрію, і кожен може втілити її в реальність". Наприкінці голлівудська знаменитість українською сказав "Щедрий вечір", що зачарувало мережу.