С украинкой Иванной Сахно: вышел трейлер минисериала "Звездные войны: Асока"

Кинокомпания Lucasfilm поделилась первым трейлером минисериала "Звездные войны: Асока". В нем снялась украинская актриса Иванна Сахно, которая сейчас живет в Голливуде. Проект выйдет в августе 2023 года.

Звезда сыграла вместе с Розарио Доусон, которая превратилась в Асоку Тано, и Наташей Лю Бордиццо, сыгравшей роль Сабины Врен. Режиссерами выступили шоуранеры "Мандалорца" Дэйв Филони и Джон Фавро.

Смотрите также Что выбирают украинцы на Netflix: 10 самых популярных фильмов и сериалов

"Асока": сюжет, трейлер и актеры

"Асока" продолжит историю "Мандалорца" и расскажет о колоритном персонаже из вселенной Звездных войн, по имени Асока Тано. О персонаже 25-летней Иванне Сахно пока не известно, создатели сериала держат это в секрете. Однако известно, что это будет совершенно новая героиня.

В сериале с Педро Паскалем героини искала имперского адмирала Трауна. В трейлере она также упоминает, что начала получать слухи о возвращении злодея. Вероятно, в новом шоу мы увидим их противостояние.

"Асока": смотрите трейлер онлайн

Что известно об Иванне Сахно

Украинская и американская актриса стала известной благодаря участию в таких картинах:

ситкоми "Леся+Рома" (2005 – 2008 годы);

биографической ленте "Иван Сила" (2013 год);

блокбастере "Тихоокеанский рубеж: Восстание" (2018 год);

экшн-комедии "Шпион, который меня бросил" (2018 год);

триллеры с элементами ужасов "Пик страха" (2020 год).

В 15 лет Иванна Сахно с семьей переехала в Лос-Анджелес, США, с 2013 там живет и работает.