По официальной информации, новый фильм – это сиквел к картине "Астрал: Красная дверь", вышедшей в 2023 году. Для фанатов есть хорошая новость: в центре сюжета теперь совсем другой человек, пишет 24 Канал.

"Астрал 6: За пределами потустороннего мира" – что известно о новой части франшизы?

В центре сюжета будет одинокая мать Джемма, которая может путешествовать в потусторонний мир и возвращаться оттуда обратно. Это событие очень заинтересовало злых духов, у которых одна цель – с помощью женщины попасть в реальный мир.

В ролях:

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Амелия Ив;

Брендон Переа;

Мэйси Ричардсон-Селлерс;

Лин Шей (единственная героиня, снявшаяся во всех пяти предыдущих частях, хотя и умерла еще в первом фильме).

"Астрал 6: За пределами потустороннего мира": смотрите онлайн трейлер фильма

Все фильмы франшизы "Астрал"

"Астрал" (2010) – супруги Джош и Рене Ламберты переезжают в новый дом, но после загадочного происшествия их сын Далтон впадает в кому. Впоследствии выясняется, что мальчик не просто болен – его сознание оказалось в потустороннем измерении, а его тело пытаются захватить злые духи.

"Астрал": смотрите онлайн трейлер фильма

"Астрал: Часть 2" (2013) – после спасения Далтона семья Ламбертов пытается вернуться к нормальной жизни, но сверхъестественные явления не оставляют их в покое. Джош оказывается загадочным образом связанным с потусторонним миром.

"Астрал 2": смотрите онлайн трейлер фильма

"Астрал: Часть 3" (2015) приквел – события происходят до истории семьи Ламбертов и рассказывают о медиуме Элис Рейнер, которая после длительного перерыва соглашается помочь девочке Куинн, пытающейся связаться с умершей матерью. Однако попытка установления контакта открывает путь опасному демону.

"Астрал 3": смотрите онлайн трейлер фильма

"Астрал: Последний ключ" (2018) приквел – Элис Рейнер получает вызов от мужчины, которого преследует сверхъестественное существо. Женщина обнаруживает, что он живет в доме, где она провела свое тяжелое детство. Возвращение туда заставляет Элис столкнуться со своими воспоминаниями и демоном, которого она случайно выпустила еще в детстве.

"Астрал: Последний ключ": смотрите онлайн трейлер фильма

"Астрал: Красные двери" (2023) – прошло девять лет после событий второй части: Далтон уже учится в колледже, а Джош и его сын пытаются справиться с последствиями пережитого. Когда прошлое вновь начинает настигать их, отец и сын вынуждены вернуться туда, где все началось, и окончательно разобраться с тем, что скрывалось за красными дверями.

"Астрал: Красные двери": смотрите онлайн трейлер фильма

Также не пропустите 13-й сезон "Американской истории ужасов". В этой истории снова появятся знакомые персонажи из предыдущих сезонов – и даже Джессика Лэнг.