Прилетело вблизи дома родителей: актриса Тышкевич шокировала деталями ночной атаки родной Одессы

Во время ночной атаки 2 марта российский БПЛА попал в девятиэтажку в Одессе. Актриса Екатерина Тышкевич поделилась, что "Шахед" прилетел вблизи дома ее родителей.

Кроме того, подруга знаменитости потеряла квартиру из-за попадания в ее дом дрона-камикадзе. К счастью, все из близких Екатерины остались живы.

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Тышкевич рассказала о последствиях ракетного обстрела для родной Одессы

Знаменитость поделилась, что дрон прилетел в дом, расположенный в 400 метрах от ее школы и в 300 метрах от дома ее родителей.

Мама сказала, что утром покупала хлеб в киоске, а попало как раз в дом этой продавщицы. Женщину трясло, погибли ее соседи,

– призналась артистка.



Екатерина Тышкевич отреагировала на ночной обстрел Одессы / Скриншот из инстаграм-сторис



Екатерина Тышкевич отреагировала на ночной обстрел Одессы / Скриншот из инстаграм-сторис

К тому же Екатерина заявила, что ее знакомая потеряла квартиру из-за ночного обстрела.

"Дома были мама и брат, которые впервые за войну решили спуститься вниз. Это спасло им жизнь", – добавила Тышкевич.



Знакомая Екатерины Тышкевич потеряла квартиру в результате ракетного обстрела по Одессе 2 марта / Скриншот из инстаграм-сторис

Ракетный обстрел Одессы