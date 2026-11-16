Без "Один дома": 4 фильма, которые за один вечер создают атмосферу Рождества

Когда смотреть "Один дома" уже не хочется, а праздничного настроения все равно не хватает, на помощь приходят другие атмосферные истории. На днях для христиан начался рождественский пост, а это значит, что уже через несколько недель украинцы будут отмечать Рождество Христово.

По этому случаю 24 Канал подготовил подборку атмосферных фильмов, которые мгновенно подарят ощущение чуда, наполнят дом духом Рождества и согреют в холодный вечер.

"Клаус" (2019)

Рейтинг IMDb: 8,2

Чтобы проучить ленивого сына Джеспера, почтовый магнат отправляет его работать на далекий север. Здесь местные жители враждуют и не пишут писем, но знакомство парня с чудаковатым лесником меняет все. Этот мультфильм выглядит как живая сказочная иллюстрация благодаря невероятной рисованной анимации и теплым цветам. История дарит искреннее ощущение света, доброты и напоминает, как один маленький добрый поступок способен растопить лед в сердцах целого города.

"Клаус": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты восхищаются роскошной анимацией, остроумным юмором и трогательным сюжетом. Отдельные обозреватели отмечают, что история местами развивается довольно предсказуемо, однако это совсем не портит общего впечатления.

"Отпуск по обмену" (2006)

Рейтинг IMDb: 7,0

Две женщины с разных континентов решают сбежать от личных проблем на рождественские праздники и временно меняются жильем. Одна из них переезжает в солнечный Лос-Анджелес, а другая – в заснеженный английский коттедж. Фильм создает невероятно уютную атмосферу благодаря кадрам заснеженной британской глубинки, огню в камине и приятной праздничной музыке. Он дарит ощущение спокойствия и веру в то, что лучшие перемены в жизни часто приходят совершенно неожиданно.

"Отпуск по обмену": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes критики хвалят харизматичный актерский состав и теплую атмосферу романтической комедии. В то же время киноэксперты отмечают затянутый хронометраж и слишком идеализированное развитие событий.

"Полярный экспресс" (2004)

Рейтинг IMDb: 6,6

В сочельник мальчик, который начинает сомневаться в существовании Санта-Клауса, садится на загадочный волшебный поезд, мчащийся прямо на Северный полюс. Фильм погружает зрителя в настоящее зимнее приключение с мерцающими огнями, горячим шоколадом и заснеженными пейзажами. В то же время картина возвращает ту самую искреннюю веру в чудо, которой так часто не хватает взрослым.

"Полярный экспресс": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают увлекательный дух приключений и сказочный саундтрек картины. Однако многие обозреватели критикуют раннюю компьютерную анимацию, из-за которой лица персонажей иногда выглядят неестественно.

"Рождество на двоих" (2019)

Рейтинг IMDb: 6,5

Молодая девушка Кейт работает эльфом в круглогодичном рождественском магазине в Лондоне. Она постоянно попадает в передряги и не может наладить свою жизнь, пока не встречает загадочного и доброго незнакомца Тома. Фильм переносит зрителя на праздничные улочки вечернего Лондона, украшенные тысячами гирлянд, под легендарные песни Джорджа Майкла. Фильм оставляет после себя светлое, немного щемящее послевкусие и напоминает о ценности искренности, поддержки и простых радостей.

"Счастливого Рождества": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели высоко оценивают очаровательную игру Эмилии Кларк и праздничную атмосферу британской столицы. В то же время рецензенты отмечают, что главный сюжетный поворот становится слишком предсказуемым еще до финала.

А если после сказочного рождественского настроения вам захочется посмотреть что-то не менее душевное о семейном тепле, прощении и силе поддержки в сложные времена, обратите внимание на подборку новых семейных фильмов.